Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на мясо к концу года

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Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что к концу года мясо может подорожать на 5-10%.
«Наиболее рискованная в плане повышения цен продукция — мясо курицы, где ожидается небольшое сокращение объёмов производства. Далее я бы поставил мясо свинины — здесь цены могут зависеть от объёмов экспорта. По мясу индейки сложился завышенный уровень цен, и он тормозит продажи, как следствие есть случаи переключения производителей на мясо курицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.
При этом, по мнению эксперта, падения спроса на мясо со стороны россиян не предвидится.
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