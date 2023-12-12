Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом

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Перед грядущими новогодними праздниками аналитики Авито Работы провели опрос среди 2 000 респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года.
При этом 75% сотрудников сами декорируют свое личное рабочее место. Об этом стало известно «Радио 1».
Из тех опрошенных, кто обычно украшает офис новогодними атрибутами (65%), 37% отметили, что в их компании уже поставили праздничные декорации, а 28% говорят, что в этом году еще не успели нарядить свое рабочее место. 8% никогда не украшают офис, причем среди ответивших мужчин больше, чем женщин (11 против 5%)
В большинстве случаев россияне готовы потратить на украшение своего рабочего места сумму до 1 000 рублей (40%). Еще 20% отметили, что могут выделить на создание праздничной атмосферы 1 000-3 000 рублей, а бюджет выше 3 000 только у 11% респондентов. Почти треть (29%) опрошенных в принципе не готовы тратить деньги на новогодние декорации.
До весны елкам стоять не приходится: новогодние украшения в офисе остаются чаще всего с середины декабря до окончания праздников (39%).
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Из тех опрошенных, кто обычно украшает офис новогодними атрибутами (65%), 37% отметили, что в их компании уже поставили праздничные декорации, а 28% говорят, что в этом году еще не успели нарядить свое рабочее место. 8% никогда не украшают офис, причем среди ответивших мужчин больше, чем женщин (11 против 5%)
До весны елкам стоять не приходится: новогодние украшения в офисе остаются чаще всего с середины декабря до окончания праздников (39%).
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Татьяна Лаврова