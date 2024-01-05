Стало известно, сколько россиян открыто говорят о своем уровне дохода

Фото: IStock/Vershinin
Только 30% россиян открыто делятся информацией о своём доходе. Ещё 31% предпочитают говорить об уровне зарплаты семье и близким друзьям, а 12% рассказывают только партнеру. Об этом говорится в исследовании Авито Работы, в котором приняли участие две тысячи человек.
Согласно данным исследования, мужчины чаще женщин спокойно делятся размером зарплаты с окружением (34% против 26%). Не рассказывают об уровне дохода 18% опрошенных.
В вопросе повышения и премирования работающие россияне в большей степени предпочитают рассказывать об этом только семье и близким (33%), а 27% говорят не стесняются говорить о хороших карьерных новостях. 21% не делятся своими успехами ни с кем.
Несмотря на возможное любопытство, 57% опрошенных никогда не спрашивают уровень дохода своих коллег, друзей и знакомых, так как считают этот вопрос некорректным. Чаще такой ответ выбирали женщины (62%) и россияне в возрасте 45-54 лет (64%) и 55-64 лет (75%).
43% россиян узнают доход коллег и знакомых, чтобы понимать уровень зарплат в разных областях. Спрашивать сумму дохода других людей в особенности свойственно сотрудникам 18-24 лет (56%) и 25-34 лет (55%).
Читайте также:
Аналитики назвали самый продуктивный город России
Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России
В Superjob раскрыли, почему россиянам-релокантам на самом деле отказывают в работе
В вопросе повышения и премирования работающие россияне в большей степени предпочитают рассказывать об этом только семье и близким (33%), а 27% говорят не стесняются говорить о хороших карьерных новостях. 21% не делятся своими успехами ни с кем.
43% россиян узнают доход коллег и знакомых, чтобы понимать уровень зарплат в разных областях. Спрашивать сумму дохода других людей в особенности свойственно сотрудникам 18-24 лет (56%) и 25-34 лет (55%).
Читайте также:
Аналитики назвали самый продуктивный город России
Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России
В Superjob раскрыли, почему россиянам-релокантам на самом деле отказывают в работе
Екатерина Шмакова