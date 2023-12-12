В Superjob раскрыли, почему россиянам-релокантам на самом деле отказывают в работе

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В России выступили против найма на работу релокантов. Об этом сообщил начальник отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрий Мыльников.
Однако пока трудовой кодекс не запрещает работать на российскую компанию из другой страны, а письмо министерства юридической силы не имеет. Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров отметил, что сегодня релокантам отказывают в работе не потому, что они живут не в России, а из-за недостаточной квалификации. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
Специалист подчеркнул, что работодатели не любят озвучивать реальную причину отказа. Она может быть не очень приятна для соискателя.
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«Сейчас не отказывают релокантам, потому что они релокантам. Ведь их сначала приглашают на собеседования, уже зная, что они не в России, работодатель тратит своё время. Поэтом если кто-то думает, потому что ему отказали, потому что он не в России, то он ошибается. Скорее всего, ему отказали по какой-то другой причине, например, квалификации недостаточно», — отметил Захаров.
«Раньше придумывали причину по типу: мы искали мужчину, а вы женщина, или мы искали человека младше 45, а сегодня ссылаются на то, что человек не из России», — добавил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова