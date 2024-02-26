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Солнца будет много: синоптик пообещал жителям Подмосковья потепление

Синоптик Шувалов заявил о потеплении в последние дни февраля
26 февраля 2024, 13:33
Фото: IStock/possum1961

Фото: IStock/possum1961

Первое проявление весны жители Подмосковья заметят на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в последние дни февраля в Московской области будет много солнца, а воздух прогреется до +2 градусов.
«До среды включительно будет много солнца на небе и -5…-8 по области ночью и около 0…+2 днём. Это будут максимальные температуры. Никакого намёка на осадки, ветер южный. Он ощутимый, но несильный», — отметил Шувалов.

В четверг, 29 февраля, погода немного изменится. Ночью столбики термометров поднимутся до нуля, днём ожидается +4 градуса. По прогнозу, будет облачно, но без осадков.

Настоящая весна, по словам синоптика, начнётся в конце марта. Согласно климатическим данным, уже после 20 числа можно ждать серьёзного потепления.

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#погода
#весна
#подмосковье
#синоптики
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Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу
Жителя Саранска оштрафовали на тысячу рублей за свастику из газировки на снегу
26 февраля 2024, 15:07

Фото: iStock/Thx4Stock

Житель Саранска был оштрафован на 1 тысячу рублей за нацистскую свастику, которую он изобразил на снегу газировкой, сообщает МВД Мордовии в Telegram-канале.
Публикация, в которой демонстрировалась нацистская символика в публичном месте, была обнаружена сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета. Личность нарушителя — местного жителя 1996 года рождения — была установлена сотрудниками Центра противодействия экстремизму регионального МВД.

Было установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов по проспекту Российской армии, с помощью газированного напитка нарисовал на снегу нацистскую символику. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Постановлением суда местный житель был признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

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#правонарушения
#рф
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В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек
В Сочи мужчина, 4 года развращавший 2 маленьких девочек, получил 15 лет колонии
26 февраля 2024, 14:48

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Сочи мужчина за насилие над двумя маленькими девочками получил приговор в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По информации ведомства, за период с 2019 по 2023 год 48-летний осужденный совершал сексуальные действия с двумя маленькими девочками. Он обвинялся в совершении «действий сексуального характера без применения насилия» в отношении десятилетней сестры своей бывшей партнерши и подруги одного из детей.

В дополнение к этому, мужчина также подвергал несовершеннолетнюю подругу одного из детей, родившуюся в 2008 году, сексуальным действиям. Подсудимый обеспечивал девочек деньгами, возил на автомобиле и приобретал для них алкоголь. На судебных слушаниях осужденный отрицал свою вину, заявляя, что стал объектом клеветы.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по четырем статьям, включая «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Судебные слушания проходили в закрытом режиме в Лазаревском районном суде, где вина обвиняемого была полностью доказана.

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#алкоголь
#мужчины
#мужчина
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Аналитик Пименов заявил о плюсах работы во время учёбы в университете
26 февраля 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/fizkes

Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил о том, что работа во время учёбы может оказывать позитивное влияние на успеваемость
Подчёркивается, что речь идёт о работе по образованию. Так, по мнению специалиста, студенту может принести огромную пользу практическое применение знаний, полученных в университете. Кроме этого, люди, начинающие работать раньше, имеют высокие шансы раньше получить повышение.

«Желательно выбирать работу, которая связана с профильным образованием. Если расписание пар позволяет сочетать работу с учебой, то это будет усиливать компетенции. Работа и учеба — это двойная нагрузка, которая не всегда дается легко», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Пименов.

Он отметил, что при совмещении работы и учёбы студенту главное научится грамотно распределять время.

Ранее сообщалось, что студент Коломенского колледжа стал победителем Первенства Московской области по лыжным гонкам.

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#работа
#студент
#учёба
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В Подмосковье за год выявили 12 тысяч земельных участков с борщевиком
26 февраля 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Минимущества МО

12 тысяч очагов произрастания борщевика Сосновского обнаружили в Московской области муниципальные земельные инспекторы в 2023 году, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Всего за пять лет борщевик был обнаружен на 34,4 тыс. участков из 725 тысяч обследованных. На 7,6 тыс. участков опасный сорняк ликвидировали», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Больше всего участков с борщевиком оказалось на территории городского округа Клин — 2 тысячи 390. Второе место антирейтинга занял округ Шаховская с 1094 участками с борщевиком. На третьем месте Можайский округ, где выявили 962 очага произрастания опасного сорняка, на четвёртом — Сергиево-Посадский округ (856 участков), а замыкает топ-5 антирейтинга Дмитровский городской округ, где борщевик выявили на 820 земельных участках.

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#борщевик
#земельные участки
#московская область
#подмосковье
#наталья адигамова
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В Подмосковье построят шесть разноуровневых переходов через ж/д пути
26 февраля 2024, 14:18

Фото: iStock/trainman111

Строительство пяти разноуровневых переходов через железнодорожные пути планируется начать в Московской области в текущем году, а один такой переход будет достроен и открыт, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Для снижения травматизма на железной дороге необходимо обеспечить комфортную инфраструктуру, чтобы людям было удобно и безопасно переходить пути. Для этого в Подмосковье строят разноуровневые переходы для пешеходов. В 2024 году такой переход планируется открыть в Серпухове и начнётся строительство ещё пяти», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
В частности, строительство разноуровневых переходов будет начато в Люберцах, Лобне, Ленинском округе, и два перехода начнут строить на территории Одинцовского округа.

Кроме того, за счёт бюджета региона планируется обустроить 15 одноуровневых переходов через ж/д пути.

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#переход
#железная дорога
#безопасность
#строительство
#мособлдума
#игорь брынцалов
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Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень опасности в Московском регионе
26 февраля 2024, 14:09

Фото: istockphoto.com/Peppersmint

Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до среды, 28 февраля.
«Гололедица. Период предупреждения – до 11:00 28 февраля», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что уже к первым дням весны в столице возможны плюсовые температуры.

«В ночь на 1 марта в столице будет около 0°C. Дневная температура приблизится к 3...4°C тепла. Будет хорошая предвесенняя погода, которая выше нормы на 4…5°C», — поделился в беседе с «Москвой 24» Шувалов.

Ранее в беседе с «Радио 1» Александр Шувалов заявлял, что первое проявление весны жители Подмосковья заметят на этой неделе. По словам синоптика, в последние дни февраля в Московской области будет много солнца, а воздух прогреется до 2 градусов.

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#москва
#погода
#температура
#воздух
#гололедица
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Ушёл из жизни глава лондонской ветви Ротшильдов Джейкоб
26 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/jorgeantonio

Семья Ротшильдов сообщила о смерти основателя своей лондонской ветви Джейкоба Ротшильда.
Джейкоб Ротшильд был выходцем из известной европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. История династии берёт своей начало с 1744 года.

Сам Джейкоб был единственный сыном Виктора Ротшильда, который работал в британской разведке, а затем занимал должность главы Комитета по контролю за центральной политикой Великобритании.

​Джейкобу Ротшильду ​было 87 лет.

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», — написали представители поместья Уоддесдон, управляемом фондом Ротшильдов на своей странице в социальной сети.

О причинах смерти борона в ​поместье ничего не сообщили.

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#банк
#великобритания
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В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения
RTBF: в Брюсселе фермеры на тракторах прорвались через полицейские ряды
26 февраля 2024, 13:46

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Несколько фермеров, принимающих участие в протестах в Брюсселе во время встречи министров сельского хозяйства Евросоюза, смогли прорвать полицейские ограждения, используя свои тракторы, чтобы проникнуть в европейский квартал. Об этом телеканал RTBF.
«Фермеры смогли преодолеть полицейскую блокаду на пересечении авеню д’Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе», — передает канал.
Сегодня в Брюсселе проходит демонстрация фермеров, выражающих свое несогласие с политикой Европейского союза. Сообщается о возгораниях шин, которые пожарные тушат с помощью водометов.

Фермеры, стремясь проникнуть на площадь Шуман, где находятся штаб-квартиры Европейской комиссии и Совета Европы, обливают полицейские ограждения навозом.

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#полицейские
#париж
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Подмосковный Минтранс разъяснил, почему такси штрафуют за проезд по выделенной полосе
26 февраля 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Москве и Подмосковье участилось поступление жалоб на штрафы за нарушение ПДД перевозчиками такси. Главная причина наложения взысканий – передвижение по выделенной полосе на автомобиле такси, не внесённом в разрешение перевозчика, пояснили в подмосковном Минтрансе.
«Чтобы осуществлять деятельность такси, нужно внести сведения о транспорте в разрешение перевозчика. Для этого необходимо подать заявление на сайте госуслуг об изменениях в региональный реестр перевозчиков легковым такси. Для подачи заявления нужно выбрать опцию «Цель обращения» – «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси», – рассказали в министерстве.
Важно перед выходом на линию проверить наличие транспортного средства в разрешение перевозчика, размещённом на сайте Минтранса региона, а также на сайте ФГИС «Такси».

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