Солнца будет много: синоптик пообещал жителям Подмосковья потепление

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Первое проявление весны жители Подмосковья заметят на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в последние дни февраля в Московской области будет много солнца, а воздух прогреется до +2 градусов.
В четверг, 29 февраля, погода немного изменится. Ночью столбики термометров поднимутся до нуля, днём ожидается +4 градуса. По прогнозу, будет облачно, но без осадков.
Настоящая весна, по словам синоптика, начнётся в конце марта. Согласно климатическим данным, уже после 20 числа можно ждать серьёзного потепления.
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«До среды включительно будет много солнца на небе и -5…-8 по области ночью и около 0…+2 днём. Это будут максимальные температуры. Никакого намёка на осадки, ветер южный. Он ощутимый, но несильный», — отметил Шувалов.
Настоящая весна, по словам синоптика, начнётся в конце марта. Согласно климатическим данным, уже после 20 числа можно ждать серьёзного потепления.
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Екатерина Шмакова