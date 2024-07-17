«Станции утешения» и «Салон Китти»: как проститутки на госслужбе обслуживали Третий рейх

Фото: iStock/Artsiom Malashenko
В гитлеровской Германии порядок и собранность присутствовали во всех сферах жизни. Не обошли они и проституцию — вермахтовские «Дома терпимости» были организованы государством для обеспечения приятного досуга у военных. Все работницы состояли на госслужбе, получали зарплату и другие социальные гарантии от государства.
Подробнее о расцвете организованной проституции во времена нацистской Германии расскажет редакция «Радио 1».
После вторжения в Польшу немецкие солдаты начали терять боевой дух. Не долго думая, власти Германии приняли решение организовать легальные «Дома терпимости», в которых могли бы развлечься и сбросить напряжение военнослужащие. К тому же, гомосексуализм, который несомненно расцвёл бы среди активных молодых мужчин, жестоко порицался среди нацистов.
Фото: iStock/jarino47
Немецкое правительство издало официальный указ, в котором поручалось создать бордели для военных и установить правила их посещения. «Дома терпимости» подразделялись по рангам: на офицерские, на фельдфебельские, на унтер-офицерские и на солдатские. Летчикам, например, предлагали благородно одетых дам. А у солдат были худшие условиях обслуживания.
Разумеется, озабоченные идеей о чистоте крови немцы не могли позволить, чтобы защитники страны занимались сексом с женщинами не арийской внешности. Именно поэтому в начале становления официальных «Домов терпимости» на работу в них набирали только немок. Однако позже, когда эта сфера начала бешено разрастаться (появились и бордели на колёсах, которые сопровождали солдат в сражениях), в немецкие бордели также стали принимать голландок, француженок, датчанок, шведок и бельгиек. После 1941 года девушки из Прибалтики и Советского Союза находились в полевых и тыловых домах. Только евреек и цыганок запрещено было набирать в «Станции утешения».
В месяц «дорогие» проститутки, которые встречались с офицерами-лётчиками, могли обслуживать только до 20 клиентов. Те же девушки, которые удовлетворяли потребности рядовых солдат, проходили через 500-600 мужчин за один месяц. Простыни менять требовалось только после каждого 10 клиента.
Несмотря на то, что немецкие «Дома терпимости» были официальными и все их работницы проходили тщательные обследования, венерические заболевания в них были далеко не редким случаем. Так, немецкие войска накрыла эпидемия сифилиса — заражён был каждый девятый солдат.
Фото: iStock/bruev
Хоть правительство и создало для своих солдат все условия для весёлого досуга, солдаты всё же не чурались и нередких в те времени изнасилований женщин, проживавших на захваченных территориях. Известны случаи, когда военные жестоко казнили тех женщин, которые, как они считали, заразили их венерической болезнью.
Как мы уже писали ранее — все сотрудницы немецких борделей являлись государственными служащими. Известно, что некоторые работницы были завербованы в службу безопасности и гестапо. Таким образом власти использовали проституток для выявления ненадёжных и болтливых подчинённых: у пьяных и довольных мужчин развязывались языки, а жрицы любви лишь услужливо слушали их, передавая полученную информацию руководству.
К 1942 году рейхсфюрер СС Гиммлер озаботился повышением производительности труда рабов в концлагерях. И он решил ввести в лагерях «дома терпимости», чтобы дать «прилежно трудящимся заключенным возможность посетить бордель и насладиться обществом женщины». По его мнению, после подобного «поощрения» производительность труда заключённых должны были возрасти в разы.
По большей части проституток в такие места набирали из женских концлагерей. Чаще всего ими становились немки из низших слоёв общества. Еврейкам работать даже в этих «Домах терпимости» было запрещено, так же и еврейским заключённым не разрешалось иметь досуг такого рода.
Фото: iStock/Oliver Chan
Сотрудницам борделей обещали хорошее питание и освобождение после полугода работы. На деле же из «Дома терпимости» их отправляли назад в концлагеря.
В Германии был и один бордель для высшего света. «Салон Китти» был открыт в 1939 году для важных иностранных гостей, однако частыми гостями там были и представители немецкой элиты.
Фото: РИА Новости
Учитывая специфику службы, под эгидой которой создавался салон Китти, не приходится удивляться, что бордель был нашпигован прослушивающей техникой. Подбор персонала осуществлялся строго. Хозяева борделя лично отобрали 20 женщин, которые должны были интеллигентно выглядеть, знать несколько иностранных языков, быть убежденными нацистками и обладать ярко выраженными склонностями к нимфомании. После этого они прошли обучение шпионажу. Фактически в салоне Китти проверяли, насколько высшие функционеры верны режиму и идеям национал-социализма.
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Как Третий рейх легализовал проституцию
После вторжения в Польшу немецкие солдаты начали терять боевой дух. Не долго думая, власти Германии приняли решение организовать легальные «Дома терпимости», в которых могли бы развлечься и сбросить напряжение военнослужащие. К тому же, гомосексуализм, который несомненно расцвёл бы среди активных молодых мужчин, жестоко порицался среди нацистов.
Фото: iStock/jarino47
Немецкое правительство издало официальный указ, в котором поручалось создать бордели для военных и установить правила их посещения. «Дома терпимости» подразделялись по рангам: на офицерские, на фельдфебельские, на унтер-офицерские и на солдатские. Летчикам, например, предлагали благородно одетых дам. А у солдат были худшие условиях обслуживания.
Кто работал в борделях для немецких солдат
Разумеется, озабоченные идеей о чистоте крови немцы не могли позволить, чтобы защитники страны занимались сексом с женщинами не арийской внешности. Именно поэтому в начале становления официальных «Домов терпимости» на работу в них набирали только немок. Однако позже, когда эта сфера начала бешено разрастаться (появились и бордели на колёсах, которые сопровождали солдат в сражениях), в немецкие бордели также стали принимать голландок, француженок, датчанок, шведок и бельгиек. После 1941 года девушки из Прибалтики и Советского Союза находились в полевых и тыловых домах. Только евреек и цыганок запрещено было набирать в «Станции утешения».
В месяц «дорогие» проститутки, которые встречались с офицерами-лётчиками, могли обслуживать только до 20 клиентов. Те же девушки, которые удовлетворяли потребности рядовых солдат, проходили через 500-600 мужчин за один месяц. Простыни менять требовалось только после каждого 10 клиента.
Эпидемия сифилиса в немецкой армии
Несмотря на то, что немецкие «Дома терпимости» были официальными и все их работницы проходили тщательные обследования, венерические заболевания в них были далеко не редким случаем. Так, немецкие войска накрыла эпидемия сифилиса — заражён был каждый девятый солдат.
Фото: iStock/bruev
«Задача всей немецкой нации — побороть сифилис, еврейскую болезнь», — писал Адольф Гитлер в книге «Mein Kampf».
Хоть правительство и создало для своих солдат все условия для весёлого досуга, солдаты всё же не чурались и нередких в те времени изнасилований женщин, проживавших на захваченных территориях. Известны случаи, когда военные жестоко казнили тех женщин, которые, как они считали, заразили их венерической болезнью.
Шпионки в «Домах терпимости»
Как мы уже писали ранее — все сотрудницы немецких борделей являлись государственными служащими. Известно, что некоторые работницы были завербованы в службу безопасности и гестапо. Таким образом власти использовали проституток для выявления ненадёжных и болтливых подчинённых: у пьяных и довольных мужчин развязывались языки, а жрицы любви лишь услужливо слушали их, передавая полученную информацию руководству.
Бордели в немецких концлагерях
К 1942 году рейхсфюрер СС Гиммлер озаботился повышением производительности труда рабов в концлагерях. И он решил ввести в лагерях «дома терпимости», чтобы дать «прилежно трудящимся заключенным возможность посетить бордель и насладиться обществом женщины». По его мнению, после подобного «поощрения» производительность труда заключённых должны были возрасти в разы.
По большей части проституток в такие места набирали из женских концлагерей. Чаще всего ими становились немки из низших слоёв общества. Еврейкам работать даже в этих «Домах терпимости» было запрещено, так же и еврейским заключённым не разрешалось иметь досуг такого рода.
Фото: iStock/Oliver Chan
Сотрудницам борделей обещали хорошее питание и освобождение после полугода работы. На деле же из «Дома терпимости» их отправляли назад в концлагеря.
«Салон Китти» для нацистской верхушки
В Германии был и один бордель для высшего света. «Салон Китти» был открыт в 1939 году для важных иностранных гостей, однако частыми гостями там были и представители немецкой элиты.
Фото: РИА Новости
Учитывая специфику службы, под эгидой которой создавался салон Китти, не приходится удивляться, что бордель был нашпигован прослушивающей техникой. Подбор персонала осуществлялся строго. Хозяева борделя лично отобрали 20 женщин, которые должны были интеллигентно выглядеть, знать несколько иностранных языков, быть убежденными нацистками и обладать ярко выраженными склонностями к нимфомании. После этого они прошли обучение шпионажу. Фактически в салоне Китти проверяли, насколько высшие функционеры верны режиму и идеям национал-социализма.
В 1942 году в дом, где находился салон Китти, попала авиабомба, и он был закрыт службой безопасности СС.
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Евгения Парфентьева