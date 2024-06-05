«Процесс обращения в проститутки»: Эксперт объяснил, как кончают секс-работницы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Сегодня в Москве пресекли деятельность очередной веб-кам студии. За последние годы секс-индустрия почти полностью исчезла с улиц, переехав в онлайн, отели, бары, массажные салоны. Эта тема остаётся крайне животрепещущей.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» рассказал, что в будущем профессии, связанные с эскортом и проституцией, не понадобятся, потому что появятся секс-куклы с искусственным интеллектом.
Также собеседник отметил, что секс-индустрия, а именно сексуальные технологии, в целом являются вызовом для института семьи, потому что люди перестают строить коммуникацию.
Эксперт уверен, что у людей, связавших хотя бы однажды свою жизнь с секс-индустрией, не получится создать гармоничную и здоровую семью.
Чтобы решить проблему сексуальной распущенности в России, по словам эксперта, нужно воспитывать человека с самого рождения.
Читайте также:
Только секс и гены: К чему может привести незащищенная интимная близость
Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее
Отсутствие эрекции: эксперт рассказала, как вернуть секс после 50 лет
«Скоро появятся секс-куклы, которые не сильно будут отличаться от живого человека. Будут отличаться тем, что с живым человеком есть какие-то проблемы, а с сексуальными куклами, у которых будет свой запах, свой интеллект — проблем не будет. Следующее поколение будет совсем не про эскортниц, там они не нужны будут, там будут вот такие секс-куклы», — сказал эксперт.
Также собеседник отметил, что секс-индустрия, а именно сексуальные технологии, в целом являются вызовом для института семьи, потому что люди перестают строить коммуникацию.
«Этот уже есть в Японии, где среди нового поколения есть большой процент тех, которые не заинтересованы в принципе в отношениях. Представьте: у вас на работе какая-нибудь умная колонка в виде женщины, которая начинает в любой момент ублажать. Человек будет получать сексуальное удовлетворение, а, соответственно, столкнувшись с живой женщиной, он будет уходить, потому что коммуницировать не умеет», — поделился специалист.
Эксперт уверен, что у людей, связавших хотя бы однажды свою жизнь с секс-индустрией, не получится создать гармоничную и здоровую семью.
«Проституция в любом виде порицается всегда и везде, даже в прошлом тысячелетии, потому что все видели отрицательное влияние на семью. Конечно, это разрушает семью. Сам процесс обращения в проститутки, если ты думаешь о семье, невозможен», — рассказал эксперт.
Чтобы решить проблему сексуальной распущенности в России, по словам эксперта, нужно воспитывать человека с самого рождения.
«Нужно начинать воспитывать детей еще до рождения. Встретили своего будущего супруга: на каких основаниях вы познакомились, какие ценности для вас общие. Директор Института урологии в Москве, опираясь на исследования, говорил, что если до брака не было сексуальным партнеров или один, то вероятность развода низкая, если два сексуальных контакта, то резко увеличивается количество разводов, и чем больше половых связей, тем меньше шанс создать вообще что-то нормальное», — заключил эксперт.
Читайте также:
Только секс и гены: К чему может привести незащищенная интимная близость
Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее
Отсутствие эрекции: эксперт рассказала, как вернуть секс после 50 лет
Анастасия Бондарева