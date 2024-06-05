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«Процесс обращения в проститутки»: Эксперт объяснил, как кончают секс-работницы

Секс-куклы с запахом: Эксперт по семье Ткаченко раскрыл, кто заменит эскортниц
05 июня 2024, 00:30
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сегодня в Москве пресекли деятельность очередной веб-кам студии. За последние годы секс-индустрия почти полностью исчезла с улиц, переехав в онлайн, отели, бары, массажные салоны. Эта тема остаётся крайне животрепещущей.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» рассказал, что в будущем профессии, связанные с эскортом и проституцией, не понадобятся, потому что появятся секс-куклы с искусственным интеллектом.

«Скоро появятся секс-куклы, которые не сильно будут отличаться от живого человека. Будут отличаться тем, что с живым человеком есть какие-то проблемы, а с сексуальными куклами, у которых будет свой запах, свой интеллект — проблем не будет. Следующее поколение будет совсем не про эскортниц, там они не нужны будут, там будут вот такие секс-куклы», — сказал эксперт.



Также собеседник отметил, что секс-индустрия, а именно сексуальные технологии, в целом являются вызовом для института семьи, потому что люди перестают строить коммуникацию.

«Этот уже есть в Японии, где среди нового поколения есть большой процент тех, которые не заинтересованы в принципе в отношениях. Представьте: у вас на работе какая-нибудь умная колонка в виде женщины, которая начинает в любой момент ублажать. Человек будет получать сексуальное удовлетворение, а, соответственно, столкнувшись с живой женщиной, он будет уходить, потому что коммуницировать не умеет», — поделился специалист.

Эксперт уверен, что у людей, связавших хотя бы однажды свою жизнь с секс-индустрией, не получится создать гармоничную и здоровую семью.

«Проституция в любом виде порицается всегда и везде, даже в прошлом тысячелетии, потому что все видели отрицательное влияние на семью. Конечно, это разрушает семью. Сам процесс обращения в проститутки, если ты думаешь о семье, невозможен», — рассказал эксперт.

Чтобы решить проблему сексуальной распущенности в России, по словам эксперта, нужно воспитывать человека с самого рождения.

«Нужно начинать воспитывать детей еще до рождения. Встретили своего будущего супруга: на каких основаниях вы познакомились, какие ценности для вас общие. Директор Института урологии в Москве, опираясь на исследования, говорил, что если до брака не было сексуальным партнеров или один, то вероятность развода низкая, если два сексуальных контакта, то резко увеличивается количество разводов, и чем больше половых связей, тем меньше шанс создать вообще что-то нормальное», — заключил эксперт.

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В России могут разрешить заселение в отели по водительским удостоверениям
Минэкономразвития предложил разрешить заселение в отели по водительским правам
05 июня 2024, 00:35

Фото: istock / SergeiGorin

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством рассказал об инициативе позволить заселяться в российские отели по водительскому удостоверению. Об этом пишет ТАСС.
«Мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — заявил Решетников.
По данным Решетникова, в РФ развивается внутренний автомобильный туризм. Отметим, в 2024 году внутренний пассажиропоток может составить 90 млн туристических поездок, показав рост в 8% по сравнению с 2023 годом.

Ранее водителям Подмосковья объяснили, как избежать ДТП с дикими животными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова попросила телеведущих «Дождя»* пометить ненавистные к РФ платные записи
05 июня 2024, 00:14

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Телеграм-канале попросила ведущих телеканала «Дождь»* помечать их платные публикации для формирования у людей понимания, где они ненавидят Россию «от чистого сердца», а где за деньги.
До этого в Телеграм-канале «Дождя»* появился пост с указанием фамилий, ссылок на блоги и сумм в евро. Пост спустя короткий промежуток времени удалили.

«Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги», — написала дипломат.
Ранее Мария Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан в РФ иноагентом
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Председателям СНТ Котельников разъяснили новые правила вывоза отходов
04 июня 2024, 22:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В администрации Котельников прошло совещание с председателями СНТ на тему новых алгоритмов вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью совещания стало предотвращение навалов мусора на контейнерных площадках города. С 1 мая в Подмосковье мусор из СНТ вывозят по графику, а не по запросу, как раньше. Ежемесячный платёж с участка в среднем составляет 125 рублей в месяц или порядка 1,5 тыс. в год. При этом жители могут сами корректировать график, по которому к ним приезжает мусоровоз», – говорится в сообщении.
Сейчас региональный оператор пописывает дополнительные соглашения с каждым СНТ. В них указаны новый график вывоза мусора, согласованный с жителями, а также тариф, по которому он будет осуществляться.

В Котельниках проводят встречи с председателями садовых товариществ и обсуждают важность перехода на новый норматив. Им объясняют, как будет работать регоператор, отвечают на возникающие вопросы.

В администрации напомнили, что штраф с физлиц за отсутствие договора на вывоз отходов составляет до 3 тыс. рублей, с юридических лиц – до 25 тыс., за несанкционированный сброс отходов с физических лиц – до 70 тыс. рублей, до 200 тыс. – с юридических лиц.

При этом отношения СНТ с так называемыми «серыми возчиками» приравнивается к отсутствию договора на вывоз ТКО.

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#совещание
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В возрасте ста лет умер участник десанта в Нормандии
В возрасте ста лет умер Уильям Кэмерон, участвовавший в высадке в Нормандии
04 июня 2024, 21:56

Фото: iStock/Boris Ipatov

Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до его запланированной поездки в Нормандию, где он принимал участие в десанте на пляжи 6 июня 1944 года.
«Уильям Кэмерон должен был быть частью нашей делегации, направляющейся во Францию на 80-летие высадки в Нормандии. Мы будем чтить его службу и его историю», — заявила канадский министр ветеранов Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети X.
По информации агентства Франс Пресс, канадская делегация уже прибыла во Францию во вторник, где к ним 6 июня присоединится премьер-министр Джастин Трюдо. В воскресенье они вернутся обратно в Канаду.

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Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу
Суд взыскал с казны 1 млн руб. в пользу жителя Петербурга за незаконное дело
04 июня 2024, 20:35

Фото: iStock/Zolnierek

Московский районный суд Санкт-Петербурга приказал выплатить местному жителю Дмитрию Солдатову один миллион рублей из государственного бюджета в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.
Солдатов подал иск к Министерству финансов о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным делом. Он требовал семь миллионов рублей, однако суд уменьшил сумму компенсации.

Мужчина провел в тюрьме один год, пять месяцев и пять дней, что принесло ему серьезные моральные и нравственные страдания. Незаконное дело также негативно сказалось на его безупречной деловой репутации, учитывая, что Солдатов многие годы работал в правоохранительных органах.

Материалы дела свидетельствуют, что 14 сентября 2021 года Солдатова задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 17 января 2023 года Ломоносовский районный суд Ленинградской области изменил ему меру пресечения и разрешил выйти из тюрьмы с определенными ограничениями. Однако 2 марта 2023 года дело было возвращено прокурору из-за выявленных нарушений.
30 мая 2023 года следователь прекратил уголовное преследование в отношении Солдатова.

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В деревне Аристово открыли стилизованную под речной вокзал детскую площадку
04 июня 2024, 20:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Детскую игровую площадку открыли для жителей деревни Аристово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. На торжественной церемонии первая замглавы муниципалитета Наталья Тимошина заявила, что социальная инфраструктура в новых районах продолжит расширяться пропорционально жилой застройке.
«Это первая детская площадка, открытая в этом году в Красногорске по губернаторской программе. Тематику разработали вместе с жителями. В этом году это не последнее открытие – тем более, что в Красногорске, особенно в новых микрорайонах, растёт число детей, и это диктует необходимость появления новых социальных объектов», – отметила Тимошина.
Гостей церемонии открытия ждали анимационная программа и раздача мороженого.

Комфортная и просторная игровая зона расположена рядом с появившейся ранее площадкой для воркаута. Она стилизована под речной вокзал. На площадке установлены большая горка-корабль и песочница, есть пространство с мягким покрытием для игровых или танцевальных марафонов.

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#красногорск
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#детская площадка
#подмосковье
#московская область
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Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России
04 июня 2024, 20:13

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский сообщил, что в российских классификаторах появилась новая профессия – финансовый дипломат.
«Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал проект профессионального стандарта «Специалист в области финансовой дипломатии (финансовый дипломат)». Ранее такой профессии в российских классификаторах не было», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Хаминский.

Специалист пояснил, что функция этой профессии будет заключаться в обеспечении процессов финансовых отношений для увеличения конкурентоспособности компаний.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров. Кроме этого, унылой опрошенные назвали работу в офисе, а также деятельность продавцов.

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#дипломат
#финансы
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В Красногорске подписали соглашение о сотрудничестве престижные вузы России и КНР
04 июня 2024, 19:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Московский областной филиал Президентской академии будет сотрудничать с Хубэйским университетом искусств и наук. Соглашение было подписано в торжественной обстановке в академии, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Андрей Марголин отметил стратегическое значение международного сотрудничества для российских вузов. А президент Хубэйского университета искусств и наук Чжан Яньдуо выразил надежду на перспективное взаимодействие.
«В рамках соглашения предполагаются такие направления сотрудничества, как академические обмены; разработка программ обмена опытом для административных сотрудников по экономическим и управленческим дисциплинам; совместные исследования по экономике и менеджменту; совместные образовательные, научные и культурные мероприятия», – говорится в сообщении.
Также вузы будут вместе подавать заявки на получение финансовой поддержки от госорганов, юрлиц и международных организаций в обеих странах.

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#подмосковье
#московская область
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В прямом эфире украинского телемарафона пропал свет
04 июня 2024, 19:58

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

Отключение света произошло днем в прямом эфире всеукраинского телемарафона. Трансляция эфира доступна на YouTube.
Уточняется, что свет пропал в 15:58 мск. По словам телеведущих, это связано с аварийными отключениями, которые были введены энергетической компанией в Киеве.

Менее чем через час трансляция возобновилась из-за включения света.

Ранее директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электричества введены в Киеве. Согласно его словам, Киев вышел за доступные лимиты.

Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. В настоящее время в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.

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