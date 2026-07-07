Стартовал прием заявок на международную экологическую премию «ЭкоМир-2026»

07 июля 2026, 14:52

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Сегодня дали официальный старт ежегодному Международному экологическому конкурсу «ЭкоМир-2026». Престижное общественное признание в области охраны окружающей среды, которое с 2003 года проводит Российская академия естественных наук (РАЕН), вновь открывает свои двери для экологов, ученых, общественных организаций и предприятий.





Цель конкурса — не только выявление выдающихся достижений в сфере экологической безопасности и рационального природопользования, но и консолидация усилий общества по защите природы. Как отметили в оргкомитете, проект призван повысить уровень экологической культуры, развить «зеленые» технологии и улучшить здоровье населения через улучшение качества среды обитания.



В этом году соискатели могут побороться за победу в 11 номинациях, охватывающих широкий спектр направлений: от экологической политики и образования до ресурсосберегающих технологий, органического земледелия, сохранения биоразнообразия и ландшафтного дизайна. Особое внимание уделено молодежным инициативам — для участников до 35 лет включительно предусмотрена отдельная категория.



Конкурс пройдет в два этапа. Сначала Жюри сформирует список номинантов, чьи проекты получат Почетные дипломы. Затем экспертное голосование квалифицированным большинством определит лауреатов первой, второй и третьей степени, которых наградят памятными знаками, медалями и дипломами. Торжественная церемония награждения состоится в одном из крупнейших городов России или стран-участниц с участием высокопоставленных гостей, политиков и общественных деятелей.



Информация для участников:



