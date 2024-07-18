В России продолжается приём заявок на конкурс «ЭкоМир»

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Международный экологический конкурс «ЭкоМир» проводит Российская академия естественных наук, приём заявок стартовал 15 мая и продлится до 1 декабря, сообщает пресс-служба конкурса.
«Участвовать в конкурсе на премию «ЭкоМир» могут российские и зарубежные предприятия и организации, представители органов власти, авторские коллективы, общественные деятели и люди, инициировавшие и реализовавшие проекты, акции и программы, направленные на сохранение природы и обеспечение экологической безопасности», — говорится в сообщении.Конкурс проводится по одиннадцати номинациям, в числе которых экологическая политика, экологическое образование, эколого-патриотическая деятельность, программы в сфере охраны окружающей среды для молодёжи, экологические товары и продукты, ландшафтный дизайн и пр.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Российской академии естественных наук.
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