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Школьников Подмосковья приглашают на конкурс рисунков «Дети. Экология. Будущее»

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Федеральный конкурс для младших школьников «Дети. Экология. Будущее» проводит в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне некоммерческая организация «Экология», сообщает пресс-служба конкурса.
«Принять участие в конкурсе могут ученики 1-4 классов. Ребята должны нарисовать рисунок на тему «Защитники природы — защитники Отечества». Конкурсантам предлагается художественно осмыслить примеры спасения природы и животных во время Великой Отечественной войны, а также восстановления природных объектов после войны», — говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются с 10 апреля до 15 мая включительно. Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом отбор лучших работ проведёт оргкомитет, а на втором во прошедшим отбор рисункам состоится открытое голосование в соцсетях.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#конкурс
#дети
#рисунки
#экология
#великая отечественная война
#природа
Старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова умерла в 90 лет
16 апреля 2025, 14:32

Нина Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На 91-м году жизни скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова. Об этом стало известно из Telegram-канала культурного учреждения.
«Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома», — сказано в посте.
Отмечено, что последней ролью Нины Горшковой стала Берта из спектакля «Поминальная молитва». Кроме того, женщина сыграла в «Гамлете», «Золотом ключике», «Бременских музыкантах» и «Ночном чуде».

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт», — добавили в театре.
Нина Горшкова умерла в результате продолжительной болезни. Она родилась 1 августа 1934 года. В «Ленкоме» артистка служила с 1961 года.

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#кино
#культура
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МХТ снял с репертуара спектакль Константина Богомолова «Карамазовы»
15 апреля 2025, 18:20

Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В МХТ им. А.П. Чехова сняли с репертуара спектакль «Карамазовы» Константина Богомолова. В последний раз постановку сыграли 11 апреля.
Театр получил множество вопросов от зрителей о судьбе «Карамазовых». После этого на официальной странице МХТ во Вконтакте появился пост с ответом.

«История одного из самых значимых спектаклей Константина Богомолова и современного МХТ, начатая в 2013 году, завершилась. Спектакль снят с репертуара по просьбе режиссёра», – написала пресс-служба театра.
МХТ выразил благодарность создателям, участникам и поклонникам спектакля. В театре добавили, что постановка имела «долгую яркую жизнь» и вызвала яркую полемику. Спектакль «Карамазовы» в постановке Богомолова стал важной вехой в истории театра.

Напомним, что режиссёр, известный необычным взглядом на театральные постановки, «осовременил» роман Федора Достоевского. Спектакль шёл пять часов с двумя антрактами. В нём были задействованы Филипп Янковский, Дарья Мороз, Марина Зудина и другие артисты.

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#история
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Умерла актриса из фильма «Ретро втроем» Татьяна Вилькина
SHOT: скончалась 51-летняя актриса Татьяна Вилькина
15 апреля 2025, 15:26

Татьяна Вилькина (Фото: кадр из фильма «Ретро втроем»)

От острой сердечной недостаточности на 52 году жизни скончалась актриса Татьяна Вилькина, сообщил Teлеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что Вилькина умерла у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Актриса являлась дочерью художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она снималась в таких фильмах, как «Ретро вдвоем», «Тартюф», а еще стала режиссером и автором сценария ряда документальных лент.

Ольга Широкина и Александр Вилькин поженились в 1972 году. 9 декабря 1973-го у них родилась дочь Татьяна. Возлюбленные воспитали сына Антона, который стал актером театра, кино и дубляжа.

Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

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#актриса
#смерть
#фильм
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Африканский актер и режиссер Жозе Плива скончался за пять дней до своего 59-летия
Умер африканский режиссер Жозе Плива
15 апреля 2025, 14:36

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Ушел из жизни Жозе Плива, африканский актер, поэт и деятель театра, режиссер, писатель и драматург, лауреат премии Французской академии для молодых авторов, сообщила газета La Nouvelle Tribune, ссылаясь на источники.
Отмечалось, что Жозе Плива скончался 12 апреля в Майами, США. Иные детали авторы материала не приводят.

Режиссер появился на свет в 1966 году в Котону, финансовой столице и крупнейшем городе Бенина.

«Его творчество отличается высочайшим художественным уровнем и внесло серьезный вклад в африканскую, европейскую, американскую и карибскую культуру», — отмечалось в некрологе.

Критики говорили, что Жозе Плива являлся одним из наиболее успешных современных франкоязычных драматургов.

Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

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#смерть
#африка
#творчество
#режиссёр
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Скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали»
Ушел из жизни режиссер Александр Муратов
15 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/ jorgeantonio

Режиссер и сценарист Александр Муратов скончался на 90-м году жизни, сообщил журнал The Voice со ссылкой на близких покойного.
Родственники Муратова поделились, что режиссер ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве.

«Прощание с Александром Игоревичем состоится в четверг, 17 апреля в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве», — отметили родные Александра.

Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

Александр Муратов появился на свет 21 апреля 1935 года в Харькове. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, трудился на ЦКДЮШ имени М. Горького, Одесской киностудии, Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

В студенческие годы Муратов встретился с Кирой, которая после заключения брака взяла его фамилию. В 1964 году возлюбленные вместе сняли картину «Наш честный хлеб». У супругов появилась дочь Марианна. Однако она погибла. После этого, в 70-е режиссеры развелись.

Кира Георгиевна сняла ряд известных фильмов, среди которых «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки». Ее вторым супругом был художник-постановщик и соавтор сценариев Евгений Голубенко. Муратова ушла из жизни в июне 2018 года.

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#режиссёр
#смерть
#брак
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