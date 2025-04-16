Школьников Подмосковья приглашают на конкурс рисунков «Дети. Экология. Будущее»

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Федеральный конкурс для младших школьников «Дети. Экология. Будущее» проводит в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне некоммерческая организация «Экология», сообщает пресс-служба конкурса.
«Принять участие в конкурсе могут ученики 1-4 классов. Ребята должны нарисовать рисунок на тему «Защитники природы — защитники Отечества». Конкурсантам предлагается художественно осмыслить примеры спасения природы и животных во время Великой Отечественной войны, а также восстановления природных объектов после войны», — говорится в сообщении.Заявки на участие принимаются с 10 апреля до 15 мая включительно. Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом отбор лучших работ проведёт оргкомитет, а на втором во прошедшим отбор рисункам состоится открытое голосование в соцсетях.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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