Стартовавший в Мытищах капремонт детсада завершат к осени

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Капитальный ремонт начался в дошкольном отделении школы №26 в Мытищах, рассчитанном на 255 детей. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В планах – большой объём работы в дошкольном отделении «Дюймовочка». Нужно заменить кровлю, фасад, окна, инженерные коммуникации. Обновим мебель и оборудование. Рабочие уже приступили к демонтажным работам, завершить их планируется к 15 февраля. Летом проведём благоустройство территории», – написала Купецкая в своем телеграм-канале.Детсад открылся 26 декабря 1979 года и с тех пор в нём ни разу не проводили капитального ремонта. В здании площадью 1 890 кв м размещаются девять групп, в том числе две ясельные. Во время ремонта воспитанники будут ходить в соседние детсады.
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