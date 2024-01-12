Глава Каширы проверил ход капремонта школы в микрорайоне Ожерелье

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Капитальный ремонт школы ведется в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, работы стартовали с началом года, объект посетил с проверкой руководитель муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Сейчас в здании демонтируют напольное покрытие, дверные блоки и штукатурку», — отмечается в сообщении.На время ремонта занятия со старшеклассниками проводятся в школе младшего звена, учёба идёт в две смены. Как отметил глава округа, перевод детей из одного места обучения в другое с родителями обсудили заранее. Организован централизованный подвоз школьников к зданию, а также решён вопрос с питанием.
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Лев Каштанов