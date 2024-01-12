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Глава Каширы проверил ход капремонта школы в микрорайоне Ожерелье

12 января 2024, 17:09
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Капитальный ремонт школы ведется в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, работы стартовали с началом года, объект посетил с проверкой руководитель муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Сейчас в здании демонтируют напольное покрытие, дверные блоки и штукатурку», — отмечается в сообщении.
На время ремонта занятия со старшеклассниками проводятся в школе младшего звена, учёба идёт в две смены. Как отметил глава округа, перевод детей из одного места обучения в другое с родителями обсудили заранее. Организован централизованный подвоз школьников к зданию, а также решён вопрос с питанием.


Капремонт школы проводится в рамках областной программы «Образование Подмосковья».

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#кашира
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Убившие двоих человек братья оказались на свободе после участия в СВО
На Урале убившие двоих человек братья пошли на СВО и получили свободу
12 января 2024, 17:39

Фото: istock / Diy13

В Челябинской области два брата, убившие двоих человек, оказались на свободе после участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает сетевое издание «Мгорск.ру».

В 2021 году Олегу и Максиму Лукиных назначили по 20 лет колонии. Один их них вернулся домой в мае прошлого года, второй — в октябре. Во время общения с корреспондентами, бабушка братьев заявила, что внуки полгода находили на фронте, после чего с них были сняты судимости. Один из них уже даже успел жениться.

Подруга семьи одного из убитых не согласилась с помилованием Лукиных. Она заявила, что боится говорить об этом матери мужчины, которого братья 30 раз ударили ножом.

Соседи бывших осужденных по новому месту жительства встали на защиту братьев, которые, по их словам, были «на самом переднем краю». Одна из соседок сказала, что младший из братьев опять собирается на спецоперацию.

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#человек
#мужчины
#операции
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют более 200 ребят из Каширы
12 января 2024, 17:35

Фото: iStock/Ridofranz

«В Кашире по результатам муниципального этапа олимпиады, а также в соответствии с проходными баллами для участия в региональном этапе были отобраны 209 школьников, что на 87 человек меньше, чем годом ранее. Значительный прирост отмечается по таким предметам, как география, история, литература, обществознание, право и ОБЖ», — отмечается в сообщении.

Большинство прошедших олимпиадный отбор ребят учатся в школах №7 (с углублённым изучением отдельных предметов), №10 и №3.

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#кашира
#олимпиада
#школьники
#образование
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Родившая в 11 лет Валя Исаева решила стерилизоваться после рождения 5 ребенка
12 января 2024, 17:13

Фото: istock / Natalia Kuzina

В 2005 году Россию потрясла история 11-летней Валентины Исаевой. Девочка забеременела от 19-летнего Хабиба Патахонова. Недавно она родила пятого ребёнка. На данный момент уже 30-летняя женщина по собственному желанию стала мусульманкой, сменила имя на Муслиму. Но теперь рожать девушка не хочет, потому что с новорождённым сыном её даже никто не встретил из роддома.

В интервью изданию The Voice Муслима призналась, что теперь разочаровано в мужчинах. Летом 2022 года Исаева развелась Хабибом, а зимой 2023 вышла замуж за Ислама, который через несколько месяцев кинул ее и поехал на родину в Чечню.

Девушка рассказала, что с ней после родов никто из родных не взялся, хотя все были в курсе о рождении ребенка. Кроме того, ей отказали в стерилизации.

«Я подошла к врачу и попросила перевязать эти трубы, мне отказали. Сказали, что тебе 30 лет, и, возможно, ты еще выйдешь замуж, и ты захочешь еще ребенка.Я очень настоятельно врача просила, чтобы мне дали бумагу, чтобы я написала, что сама прошу, не по принуждению. Мне даже главный врач роддома отказал», — поделилась Исаева.
Ранее мать, выгнавшая ребенка на улицу без обуви в мороз, объяснила свой поступок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#история
#роддома
#женщина
#врач
#девушка
#дети
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Тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Яхромы до конца дня
12 января 2024, 17:00

Фото: Яна Шаливская

Подачу отопления и горячей воды в многоквартирные жилые дома Яхромы восстановят до конца дня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Утечка на теплосети в подвале котельной Яхромы в Шлюзовом переулке стала причиной отключения центрального отопления и горячего водоснабжения в части домов Дмитровского городского округа. Речь идёт о 74 многоквартирных домах, пяти детских садах, школе и интернате», – уточнили в подмосковном Минэнерго.
Сейчас специалисты МУП ДУ ЖКХ «Теплосервис» ведут аварийно-восстановительные работы.

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#подмосковье
#московская область
#вода
#отопление
#теплоснабжение
#котельная
#яхрома
#дмитровский городской округ
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Воробьёв: решения по всем оставшимся без тепла муниципалитетам уже приняты
12 января 2024, 16:44

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

В Подмосковье проблемы с отоплением устраняют сразу в нескольких городах. По всем волнующим жителей вопросам решения уже приняты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В зоне особого внимания был Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и в других территориях, откуда приходило много сигналов жителей. Это прежде всего Солнечногорск, Химки, Электросталь, Воскресенск, Талдом, Наро-Фоминск, Балашиха. Где-то был сам, где-то – члены нашей команды. Мы понимаем, что нужно тепло, нужно сделать так, чтобы тревог у жителей Подмосковья не было», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
По его словам, в Солнечногорске сейчас подключают блочно-модульные котельные. Это обеспечит людей теплом в предстоящие выходные, которые обещают быть морозными. А в весенне-осенний период в рамках концессии с Газпромом будут оперативно реализованы все мероприятия на системной основе.
«В Химках 10 января на магистральном трубопроводе произошла серьёзная авария. Пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку. Благодарны, что вы отнеслись с пониманием. Спасибо инженерам и рабочим, они справились с задачей», – продолжил губернатор.
В Электростали в декабре котельная оперативно перешла от нерадивого собственника муниципалитету. Специалисты приступили к ремонту и завершили его вчера ночью. Это позволило повысить давление и температуру воды. В Талдоме ремонтные бригады смогли за шесть часов устранить последствия прорыва магистрали, который принёс, но вместе с тем не оставил жителей без тепла.
«В Подольске после встречи с жителями Шепчинок и Силикатной заканчиваем врезку к котельной ПЭМЗ, чтобы усилить температуру и давление. Чтобы исключить риски работы старых котельных, в Подольске разворачиваем 10 блочно-модульных котельных», – отметил Воробьёв.
Губернатор добавил, что главы всех этих городских округов по каждому случаю отдельно отчитаются в своих соцсетях. Он заверил, что власти региона контролируют все обращения жителей и будут оповещать обо всех принимаемых мерах.

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#тепло
#теплоснабжение
#отопление
#котельная
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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На местах для Крещенских купаний будет проводиться постоянный мониторинг чистоты
12 января 2024, 16:28

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

Инспекторы ГУСТ будут контролировать чистоту специально оборудованных мест для Крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
Погружения в прорубь является неотъемлемой традицией праздника Крещение Господне. Все желающие смогут окунуться в ночь с 18 на 19 января.

«Все городские службы активно участвуют в подготовке и проведении купаний. ГУСТ — не исключение. Наши инспекторы проверят состояние подъездов к прорубям, парковок и освещения на всех соответствующих участках, будем ежедневно контролировать соблюдение чистоты на оборудованных территориях», — поделилась руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что купание возможно только в специально отведенных для этого местах. Также при купании без подготовки у человека есть риск возможных негативных последствий для здоровья от переохлаждения.

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#ночь
#крещение
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#густ мо
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Власти Каширы провели совещание по отработке обращений жителей
12 января 2024, 16:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Совещание, посвящённое обращениям жителей, состоялось в администрации городского округа Кашира, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Совещание провёл глава городского округа Михаил Шувалов, в работе приняли участие первый заместитель руководителя округа Сергей Кирюхин, представители администрации и управляющих компаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть обращений жителей касается вопросов с отоплением и подачей горячей воды. Глава округа подчеркнул, что решение этих вопросов находится на контроле властей, а также что особое внимание уделяется микрорайону Кашира-2

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#кашира
#отопление
#жкх
#муниципалитеты
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В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
12 января 2024, 16:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Астане рядом с Национальным университетом обороны убрали памятник Нурсултану Назарбаеву, первому президенту Казахстана.
Orda.kz пишет, что Минобороны Казахстана объясняют это решение тем, что университет сменил название. Он будет называется не в честь первого президента Казахстана, а «Национальный университет обороны РК».

Из-за этого решили переместить памятник с территории Национального университета обороны в здание государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК.

В данный момент памятник находится на временном хранении, чуть позже его перенесут в здание музея.

Ранее сообщалось, что ученикам русскоязычных школ Казахстана придётся сдавать экзамен по казахскому языку.

В 2024 году начнут действовать изменения в образовательную сферу Казахстана. Теперь ученики русскоязычных школ Казахстана будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание казахского языка, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.

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#казахстан
#новости
#политика
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Карьерный консультант Присталова заявила об интересе россиян к госорганизациям
12 января 2024, 16:01

Фото: istockphoto.com/fizkes

Руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова заявила, что одной из тенденций современного рынка труда является растущий интерес россиян к государственным организациям.
«Активный интерес россиян к госорганизациям начал проявляться после начала СВО. Это объясняется тем, что среди перспективных и положительных факторов многие рассматривают госсектор как стабильное и постоянное место работы, где в полной мере соблюдается ТК, а также есть вероятность наличия премий, и, что важно в наше время, возможность работать на благо общества», — объяснила в беседе с RuNews24.ru Присталова.

Она выразила мнение о том, что в этом году госструктуры и компании будут увеличиваться, что приведёт к расширению штатов сотрудников и росту числа вакансий в этой сфере.

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