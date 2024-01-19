В домах Климовска по поручению губернатора заменят системы водоснабжения и канализации

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«Региональный Фонд капремонта заменит центральные магистрали, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, сделает ремонт кровли и фасадов. В фасадные работы включены ремонт цоколя и ремонт отмостки. Необходимые работы выполним к началу отопительного сезона. Привлечем достаточные силы и технику, ресурсы у нас есть. Работы выполним качественно, чтобы жители остались довольны и жили счастливо», — поделился руководитель проекта ЦУП Фонда капитального ремонта Московской области Сергей Гусарский.
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