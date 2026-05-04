Стартовала всероссийская патриотическая акция «От Камчатки до Калининграда»
Всероссийская патриотическая акция «От Камчатки до Калининграда» проводится в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина в честь Года единства народов России. Организаторы подчеркивают, что в мероприятиях смогут принять участие представители множества национальностей, что должно укрепить единство и взаимоуважение в обществе.
Событие включит в себя военно-историческую олимпиаду, гала-концерт победителей конкурса, финальную церемонию возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы в Саратове с участием роты почетного караула. Участвовать могут творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 14 лет. Конкурс пройдет в два этапа — заочный (прием видеоматериалов до 15 мая) и очный (Гала-концерт 6 июня в Энгельсе). Участников разделят по возрастным категориям и квалификации («любители» и «профессионалы»).
Конкурсантам необходимо исполнить одно произведение гражданско-патриотической направленности на русском языке. Важное техническое требование — использование «плюсовых» фонограмм не допускается.
Заявки на участие принимаются на официальном сайте фонда «Защитник» до 15 мая 2026 года.
Читайте также: