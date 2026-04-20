В мае 2026 года в Москве состоится финал конкурса «Голоса Победы»
АНО «Герой будущего времени» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив с 7 октября 2025 года по 20 января 2026 года провела IV музыкально-патриотический конкурс «Голоса Победы».
Участниками конкурса стали дети участников СВО и военнослужащих, дети гуманитарной миссии и дети Донбасса. Организаторы приурочили IV финальный концерт к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится в мае 2026 года на одной из главных площадок Москвы.
На сцене выступят 20 лучших участников вместе со звёздами российской эстрады. В феврале этого года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва прошёл национальный фестиваль-конкурс «Голоса Победы. Регионы». По итогам фестиваля в финал основного конкурса вышли Игорь Нарижний из Балашихи и Ева Гаврилова из Люберец.
