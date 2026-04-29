Школьники из Подмосковья вошли в призеры лесного конкурса
28 апреля подвели итоги финала Всероссийского конкурса школьных лесничеств имени Г.Ф. Морозова. Команда «Лесная школа» Малинской школы имени П.М. Овсянкина заняла третье место, сообщает Министерство образования Московской области.
В финале участвовали более 100 юных лесоводов из 35 регионов России. Подмосковье представили Дмитрий Едакин, Матвей Бойченко и Андрей Ленский. Ребята выступили в номинации «Лесовосстановление» и представили проект, посвященный сохранению и восстановлению лесных ресурсов.
«Участие в таких конкурсах помогает школьникам не только углубить знания в области экологии и лесовосстановления, но и получить практический опыт проектной деятельности. Высокий результат ребят из Ступино подтверждает высокий уровень экологического образования в Подмосковье», — отметил региональный оператор конкурса.Жюри высоко оценило работу команды. Участники продемонстрировали серьезную подготовку, внимательный подход к исследованию и глубокое понимание темы, что позволило им занять призовое место на всероссийском уровне. Команду подготовила педагог дополнительного образования Галина Шаталова.