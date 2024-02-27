Steam удалили из реестра запрещенной информации

Фото: istockphoto/Kerkez
После выполнения требования Роскомнадзора сообщество Steam было исключено из Единого реестра запрещенной информации, передает РИА Новости.
По информации, полученной от пресс-службы регулятора, доступ к этой странице не ограничивался.
Роскомнадзор также отметил, что включение данной страницы в реестр было основано на решении МВД России из-за распространения информации о производстве наркотиков. Владельцу сайта было направлено требование об удалении указанного незаконного контента.
Читайте также:
Сайт сообщества Steam внесли в реестр запрещенных ресурсов
Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии
Российская игра Atomic Heart опередила по популярности Steam и Xbox
«Интернет-страница сообщества Steam была удалена из реестра в соответствии с требованием Роскомнадзора о удалении запрещенного контента. Однако доступ к этой странице не был заблокирован», - говорится в официальном заявлении.
Читайте также:
Сайт сообщества Steam внесли в реестр запрещенных ресурсов
Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии
Российская игра Atomic Heart опередила по популярности Steam и Xbox
Артем Кузьмин