Стенд Подмосковья открылся в День России на форуме «Путешествуй!»

Фото: Сергей Хакимов
Сегодня, 12 июня, в День России открылся стенд Подмосковья на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
Сегодня новый мультимедийный стенд Подмосковья посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что региону есть, чем похвастаться, поскольку каждый год туристический поток в Московскую область растет и в настоящее время уже достиг свыше двадцати миллионов человек в год.
Он подчеркнул, что каждый турист важен для области.
Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов заявил, что на подмосковном стенде в рамках форума «Путешествуй!» демонстрируется весь туристический потенциал региона.
В центре экспозиции подмосковного стенда находится медиа-куб, который в формате 3D демонстрирует туристические маршруты и места для досуга этим летом. Примечательно, что на протяжении всей работы форума «Путешествуй!» на стенде также будет представлено множество экскурсионных программ от муниципалитетов Подмосковья.
Напомним, на форуме, который пройдет с 12 по 16 июня, состоится туристический фестиваль. Гостям представят гастрономические презентации, проведут мастер-классы, встречи с путешественниками.
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Он подчеркнул, что каждый турист важен для области.
«Мы благодарны Дмитрию Николаевичу Чернышенко за ту поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области. У нас большая программа субсидирования по развитию глэмпингов – небольших отелей, которые вписаны в природу и позволяют быстро наращивать номерной фонд. Это значит, что еще больше туристов смогут приехать в Подмосковье отдохнуть», — сказал Броштейн.
Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов заявил, что на подмосковном стенде в рамках форума «Путешествуй!» демонстрируется весь туристический потенциал региона.
«В этом году мы по традиции запустили нашу программу «Лето в Подмосковье». Туристов ждет большое количество отелей, глэмпингов, мест отдыха у воды, пляжи, парки. В событийной программе – фестивали классической музыки, литературные, театральные мероприятия», — рассказал Кузнецов.
В центре экспозиции подмосковного стенда находится медиа-куб, который в формате 3D демонстрирует туристические маршруты и места для досуга этим летом. Примечательно, что на протяжении всей работы форума «Путешествуй!» на стенде также будет представлено множество экскурсионных программ от муниципалитетов Подмосковья.
Напомним, на форуме, который пройдет с 12 по 16 июня, состоится туристический фестиваль. Гостям представят гастрономические презентации, проведут мастер-классы, встречи с путешественниками.
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Екатерина Коршунова