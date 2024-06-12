Стенд Подмосковья открылся в День России на форуме «Путешествуй!»

Мороженое – одна из любимых сладостей детей и взрослых. Чтобы порадовать себя этим лакомством, не обязательно идти в магазин и покупать продукт с непонятными добавками. Редакция «Радио 1» подобрала простые рецепты аппетитного, а главное натурального мороженого. Некоторые из них подойдут людям с ограничениями в питании.