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Названо самое популярное направление туризма для россиян в июле

«Авиасейлс»: самое популярное направление – Ереван
11 июня 2024, 20:00
Фото: iStock/Zhanna Danilova

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Согласно статистике сервиса «Авиасейлс», большинство россиян в июле полетят в Ереван.
Число билетов этого направления составляют 8% от общего количества полётов. На втором месте в этом рейтинге Анталья (7%), третье разделили между собой Баку, Стамбул и Минск (по 5%).

Как передаёт Газета.ру, процент бронирований билетов за рубеж россиянами на июль за год вырос с 22 до 28%.



Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявлял, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.

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#отдых
#цены
#туризм
#билеты
#статистика
#самолет
Турэксперт Горин спрогнозировал цены на отдых в Турции и Египте
06 июня 2024, 20:59

Фото: iStock/Olena_Rublenko

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.
Выгоднее, чем в прошлом году, можно будет отдохнуть и в Эмиратах, считает специалист. Там цены тоже могут упасть, плюс некоторые отели могут предоставить скидки туристам.

Горин отметил, что наблюдается значительный рост популярности в Таиланде, круглогодичный отдых в котором становится более востребованным, чем в Египте.

«Сейчас погода уже не является определяющим фактором, потому что доступные страны популярны круглогодично, и понятие сезонности постепенно утрачивает своё значение», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Горина.

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук назвала свой любимый город, где может по-настоящему отдохнуть.

«В Петербурге я чаще бываю по зову сердца. Я всё люблю в Петербурге. Мне нравятся и дворцы, и архитектура, и то, что город построен по плану. Петербург – это победа человеческого духа над обстоятельствами. Захотели город и поставили его здесь. Особенно мне нравится залив со стороны Приморского шоссе: сосны, воздух. Питер прекрасен в любое время года», — приводит «Петербургский дневник» слова Бакальчук.

Ранее основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская заявила, что путешествия с детьми являются важной составляющей их развития, поэтому отправляться в поездки вместе можно начинать раньше.

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#отдых
#цены
#страны
#путешествия
#петербург
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Турэксперт Чернавская объяснила важность путешествий с детьми с малых лет
06 июня 2024, 16:00

Фото: iStock/champpixs

Основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская заявила, что путешествия с детьми являются важной составляющей их развития, поэтому отправляться в поездки вместе можно начинать раньше.
«Ребёнок пополняет свой словарный запас, у него появляются новые интересы, которые могут стать ключевым фундаментом его будущего. Не надо бояться путешествовать с детьми. Начинайте путешествовать вместе как можно раньше. Когда вы проживаете какие-то общие приключения, это невероятное единение. Этот момент формирует те самые теплые воспоминания», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернавская.

До этого анализ сервиса OneTwoTrip показал, что в сравнении с прошлым годом в этом году интерес россиян значительно вырос к таким городам, как Красноярск, Петрозаводск и Петропавловск-Камчатский. Как передают «Известия», если брать зарубежные направления, то здесь лидерами по росту спроса стали Будапешт, Пекин и Токио.

Ранее сервис путешествий Туту сообщал о том, что россияне в первый день лета чаще всего выбирали для туризма такие города, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.

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#сервис
#россияне
#туризм
#дети
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Психолог Комарова заявила о важности подробных инструкций для коллег перед отпуском
04 июня 2024, 16:03

Фото: iStock/nicoletaionescu

Психолог Светлана Комарова заявила, что перед отпуском полезно решить все свои срочные рабочие задачи, а также составить план тех работ, которые надо делегировать коллегам в ваше отсутствие.
Она отметила, что это поможет отключиться в отпуске от дел и хорошо отдохнуть.

«Надо составить список дел и задач, которые по согласованию с руководителем будут переданы коллеге. В этом списке следует указать все контакты партнёров, с которыми вы общаетесь, а также названия папок и файлов в компьютере, которые могут потребоваться коллеге», — прокомментировала в беседе с RT Комарова.

А на Кузбассе тем временем сообщили об открытии первого пляжа в Центре семейного отдыха «Салаирские плёсы».

«Салаирские плёсы» — единственное в округе место организованного отдыха. Здесь проведена акарицидная обработка территории, водолазы уже обследовали дно, с началом летнего сезона приступили к дежурству спасатели, Роспотребнадзором взяты пробы воды», — приводит «Сiбдепо» комментарий главы Гурьевского городского округа региона Станислава Черданцева.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ сообщили о том, что россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах.

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Россияне могут столкнуться с проблемами с загранпаспортами на границе
АТОР предупредила россиян о проблемах на границе с загранпаспортами
31 мая 2024, 21:25

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
Отмечается, что паспорта на границе могут изымать из-за буквы «ё», места рождения, указанного в соответствии с советскими названиями населённых пунктов, особенностей машинописного шрифта, транслитерации и прочих причин.

В Екатеринбурге у гражданина уже изымали документ из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

АТОР убеждена, что в ближайшее время загранпаспорта на границе будут проверять тщательнее.

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#туризм
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#паспорт
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Названы популярные турнаправления у россиян в первый день лета
Туту: Сочи и Калининград стали самыми популярными для россиян в первый день лета
31 мая 2024, 20:14

Фото: iStock/Belikart

Сервис путешествий Туту сообщил о том, что россияне в первый день лета чаще всего выбирали для туризма такие города, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.
«Среди конкретных авиамаршрутов первое место занимает Москва — Сочи. На втором месте Москва — Санкт-Петербург, на третьем Москва — Калининград. Замыкают пятерку популярных направлений Москва — Махачкала и Москва — Новосибирск», — добавили в беседе с Газета.ру аналитики сервиса.

Специалисты также отметили рост спроса граждан на услугу бронирования при покупке билетов.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.

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В турецком четырёхзвёздочном отеле российскую туристку атаковали клопы
30 мая 2024, 16:27

Фото: istockphoto/triocean

Российская туристка решила отдохнуть в Турции в четырёхзвёздочном отеле, понадеявшись, что высокий статус гостиницы обеспечит ей удобства и комфорт. Однако ей пришлось столкнуться с настоящим нашествием клопов.
Подробностями поделился портал TourDom.ru. Женщина прилетела на отдых в Турцию 24 мая из Санкт-Петербурга. Она поселилась в отеле Lims Bona Dea Beach 4* в Кемере, рассказал редакции портала представитель туроператора, забронировавшего для неё тур. Следы от укусов появились у туристки уже после первой ночёвки. Она неоднократно обращалась на ресепшн, но там говорили, что это комары и советовали не открывать окна.

Гостью переселили в другую комнату за два дня до вылета, 29 мая. Сотрудники администрации отеля пообещали обработать её вещи от насекомых, но никакой компенсации не предложили. Между тем, по словам юриста Марии Чапиковской, туристка вправе предъявить претензии как туроператору, который несёт ответственность за качество предоставляемых услуг, так и администрации отеля. Как правило, такие ситуации улаживаются в индивидуальном порядке, возможно, за счёт снижения стоимости тура.

По словам представителя туроператора, на женщине после возвращения из комфортабельного отеля буквально «не было живого места» от укусов.

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#компенсации
#турция
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В России увеличился спрос на российские отели у бизнес-туристов
27 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/macniak

По данным агентства делового туризма «Аэроклуб» спрос на российские гостиницы со стороны представителей бизнеса в этом году вырос на 27% в сравнении с прошлогодними показаниями.
Статистика показала, что наиболее предпочтительными для людей в командировках оказывались четырёхзвёздочные отели. Также заметен рост спроса людей на апартаменты и съёмные квартиры в подобных поездках.

«Начавшийся в пандемию тренд на размещение деловых путешественников в квартирах и апартаментах продолжает набирать обороты. Это объясняется ростом числа подключенных объектов к российским системам бронирований, а также появившейся возможностью предоставления закрывающих документов», — прокомментировала в беседе с Газета.ру управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявляла, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.

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#статистика
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#отель
#туризм
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Назван самый популярный город для летнего отдыха у россиян
Турэксперт Шелехова: Самым популярным городам стала Москва
24 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/scaliger

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.
Также в топ городов для путешествий вошли Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Что касается зарубежных направлений, то здесь лидирующие позиции у Баку.

«Второе место занял Ереван с долей 8,0%, а на третьей строчке оказался Стамбул. Кроме того, в список попали Сеул, Тбилиси, Денпасар, Анталья, Бишкек, Токио и Париж», — приводит RT данные Шелеховой.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрии Горин прокомментировал запрет для граждан России со стороны Норвегии транзитных поездок. Как передают argumenti.ru, специалист уточнил, что россияне теперь смогут въехать на территорию королевства по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или при наличии вида на жительство в стране.

Ранее турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявлял, что наиболее интересным для посещения всей семьёй странами являются Турция, Китай, Камбоджа и Италия.

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#туризм
#страны
#путешествия
#лето
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Жителям Подмосковья рассказали, как вычислить мошенников под маской турагентов
23 мая 2024, 22:38

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники вновь начали предлагать гражданам фальшивые билеты и туры, представляясь сотрудниками туркомпаний. Обмануть туристов стараются в пик высокого спроса на путёвки, предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленники активно общаются, отвечают на звонки, уточняют детали поездки. А затем они забирают деньги и отправляют на почту поддельные документы или бесследно исчезают. В итоге запланированное путешествие превращается в тщетные траты и разочарование», – отметили в пресс-службе.
Чтобы обезопасить себя при выборе тура, следует убедиться, что туроператор внесён в Единый федеральный реестр турагентов, проверить доменное имя сайта, дату его создания и количество положительных отзывов.
«Особенно внимательным следует быть по отношению к сайтам, где просят предоплату за тур в размере 100% стоимости или принимают оплату на карту частного лица. Подозрение должны вызвать и слишком выгодные скидки. Мошенники постоянно совершенствуют методы и используют разные схемы под маской привлекательных предложений, скрывая фишинговые ресурсы и приёмы социальной инженерии», – подчеркнули в ГУРБ.
В ведомстве жителей Подмосковья призвали быть бдительными, внимательно изучать все детали предлагаемого путешествия и не попадаться на уловки аферистов.

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#туризм
#туристы
#гурб
#безопасность
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#путешествия
#поездки
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