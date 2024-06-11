Названо самое популярное направление туризма для россиян в июле

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Согласно статистике сервиса «Авиасейлс», большинство россиян в июле полетят в Ереван.
Число билетов этого направления составляют 8% от общего количества полётов. На втором месте в этом рейтинге Анталья (7%), третье разделили между собой Баку, Стамбул и Минск (по 5%).
Как передаёт Газета.ру, процент бронирований билетов за рубеж россиянами на июль за год вырос с 22 до 28%.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявлял, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.
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Как передаёт Газета.ру, процент бронирований билетов за рубеж россиянами на июль за год вырос с 22 до 28%.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявлял, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.
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Мелисса Тимофеева