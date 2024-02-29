Стилист Кузнецова объяснила, как относиться к странным трендам в одежде

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Удобство, комфорт и особенности тела – основные тезисы, на которые нужно опираться при подборе гардероба. Об этом во время подкаста «Меня бесит» студии «Р1» рассказала стилист Алина Кузнецова. Эксперт также рассказала, как носить трендовые вещи, но быть уникальной и интересной.
По словам специалиста, первое, что нудно сделать при планировании гардероба – определить, какое впечатление хочется произвести на окружающих. Для этого Кузнецова рекомендовала обратиться к правилу «пирога».
Среди трендов весны-лета 2024 года стилист особенно выделила асимметрию, горчичные тотал луки и глубокое декольте для вечерних образов. Эксперт напомнила также, что важно не слепо следовать всем трендам, а подбирать удобные и практичные вещи.
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«Берите листок, чертите круг и делите его по кусочкам. Например, 80 процентов у меня занимает работа. Какая это работа: активная или сидячая, есть ли дресс-код? Исходя из этого вы потом себе прописываете, какой хотите быть, что транслировать, какое хотите создавать впечатление», — отметила специалист.
«Тренд на брюки капри – это тренд не для всех, и я его тоже не люблю. Потому что опять мы должны понимать, что такие брюки режут ноги. Можно их носить с высокими сапогами, таким образом мы визуально удлинив своё туловище, но не каждая готова носить это с высокими сапогами. А мы также помним, что сейчас появился тренд на удобство, на красоту», — сказала стилист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова