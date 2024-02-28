Стилист Левина: В этом году в тренде рельефный бразильский блонд

Фото: istockphoto.com/Velishchuk
Парикмахер, стилист Лилия Левина заявила, что в 2024 году в моде останутся такие типы окрашивания, как рельефный бразильский блонд, светлая акцентная прядь у лица и окрашивание в тёплых оттенках.
«Мы возвращаемся к теплым тонам. Это солнечный блонд, карамельные оттенки, всевозможные коньячные с примесью оранжевого цвета. Очень модные будут рыжие тона. Также в тренде королевский фиолетовый», — добавила в беседе с «Москвой 24» Левина.
А астролог Светлана Мишина раскрыла, когда лучше стричься согласно Лунному календарю. Как передаёт utro.media со ссылкой на «Пятый канал», любителям коротких причёсок следует планировать поход в парикмахерскую на период с 1 по 9 и с 26 по 31 марта.
Читайте также:
Стилист Скороходова назвала главный тренд очков в этом году
Триумф женственности: Стилист назвала главные тренды зимы 2023-2024
Стилист Герман назвала тренды зимы 2024 года
Мелисса Тимофеева