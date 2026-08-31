Стилист рассказала о главных модных трендах предстоящей осени

31 августа 2026, 19:32

Фото: iStock/OksanaKiian

Яркие цвета, приталенные силуэты и объемные фактуры окажутся в тренде предстоящей осенью. Об этом рассказала стилист Мария Шеди.





В разговоре с Москвой 24 она отметила, что из года в год осенью в моду возвращаются бордовый, вишневый, оливковый и шоколадный оттенки. Особенно актуально в этих тонах будут выглядеть плащи, куртки и юбки из кожи.



Также осенью 2026 года остаются модными цвета, популярные весной: ярко-красный, фуксия, насыщенный розовый, бирюзовый, фиолетовый и горчично-желтый. Из них можно собрать полноценный образ, а не только использовать в качестве акцентов.





«Очень интересный поворот происходит в плане силуэтов. Последние несколько лет мы жили в вещах на несколько размеров больше, которые скрывают тело. Но сейчас одежда постепенно "заужается". В тренде — подчеркнутая талия, поэтому на показах можно увидеть много образов с ремнями, которые приталивают все: и пальто, и шубы», — добавила Шеди.