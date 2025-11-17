Стоимость билетов в Эрмитаж повысят с декабря
С 1 декабря базовый билет в Эрмитаж подорожает до 700 рублей. Об этом говорится на сайте музея. Новый ценник сопоставят с тарифами крупных российских культурных учреждений такого рода.
При этом билет за 500 рублей по прежнему будет действовать на вечерние сеансы по вторникам, пятницам и субботам. Социальные программы сохраняются, среди прочего предусмотрели восемь дней в году с бесплатным входом для всех категорий граждан.
Главный музейный комплекс располагается в историческом центре Санкт‑Петербурга и объединяет Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. В совокупности для посещения имеется 365 залов.
Кроме того, в состав музея входят Главный штаб, Музей Императорского фарфорового завода, реставрационно‑хранительский центр «Старая Деревня» и Меншиковский дворец. Современная коллекция Эрмитажа насчитывает около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.
