Стоимость билетов в Эрмитаж повысят с декабря

17 ноября 2025, 17:29

С декабря посетить Эрмитаж можно будет за 700 рублей

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

С 1 декабря базовый билет в Эрмитаж подорожает до 700 рублей. Об этом говорится на сайте музея. Новый ценник сопоставят с тарифами крупных российских культурных учреждений такого рода.