Лицеи в Шатуре и Рошале получили знак качества образовательных организаций

17 ноября 2025, 09:35

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Знак качества «Высокая культура оценивания» получили 970 российских школ, в том числе два учебных заведения округа Шатура: шатурский лицей и рошальский лицей имени Героя Советского Союза В. В. Гусева. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





О присвоении знаков качества объявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев на тематической конференции.





«Почётные знаки школы могут разместить на своих сайтах», — отмечается в сообщении.