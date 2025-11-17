Достижения.рф

Лицеи в Шатуре и Рошале получили знак качества образовательных организаций

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Знак качества «Высокая культура оценивания» получили 970 российских школ, в том числе два учебных заведения округа Шатура: шатурский лицей и рошальский лицей имени Героя Советского Союза В. В. Гусева. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



О присвоении знаков качества объявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев на тематической конференции.

«Почётные знаки школы могут разместить на своих сайтах», — отмечается в сообщении.
Проект «Знак качества» запустил Рособрнадзор в 2025 году. В рамках проекта российские школы планируется ежегодно отмечать за высокую культуру оценивания и высокое качество образования по итогам Всероссийских проверочных работ в сопоставлении с результатами ОГЭ и ЕГЭ.
