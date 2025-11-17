В Егорьевском музее провели «Вечер поющих картин»

17 ноября 2025, 14:39

Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск

Мероприятие, объединяющее музыку и изобразительное искусство, состоялось в Егорьевском музее. На «Вечере поющих картин» голоса обрели 17 полотен. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Проект «Поющие картины» разработала школьница Елизавета. В музее поддержали эту идею и провели акцию, участникам которой предлагалось подобрать музыку к разным произведениям живописи, входящим в постоянную экспозицию.





«В результате 20 человек предложили мелодии к 17 картинам. Работы участников проекта продемонстрировали на вечере 15 ноября», — говорится в сообщении.