В Егорьевском музее провели «Вечер поющих картин»
Мероприятие, объединяющее музыку и изобразительное искусство, состоялось в Егорьевском музее. На «Вечере поющих картин» голоса обрели 17 полотен. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Проект «Поющие картины» разработала школьница Елизавета. В музее поддержали эту идею и провели акцию, участникам которой предлагалось подобрать музыку к разным произведениям живописи, входящим в постоянную экспозицию.
«В результате 20 человек предложили мелодии к 17 картинам. Работы участников проекта продемонстрировали на вечере 15 ноября», — говорится в сообщении.В число тех, кто позволили картинам «зазвучать», вошли ученики Детской музыкальной школы, студенты Колледжа педагогики и искусства и посетители музея. Некоторые исполнили подобранные ими музыкальные произведения на вечере.