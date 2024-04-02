Столтенберг предложил создать фонд для Украины на сто миллиардов долларов

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета документов, который лидеры альянса подпишут, когда соберутся в Вашингтоне в июле.
По словам источников, союзники все еще обсуждают предложение Столтенберга и любую механику расчета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму.
В то же время отмечается, что предложение, которое нуждается в одобрении тридцати двух союзников НАТО, скорее всего, будет изменено до того, как будет окончательно согласовано.
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По словам источников, союзники все еще обсуждают предложение Столтенберга и любую механику расчета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму.
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Артем Кузьмин