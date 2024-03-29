«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа

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Бывший президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о выходе своей страны из НАТО, если будет переизбран президентом, заявил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Le Figaro.
Болтон предположил, что если Трамп будет переизбран, то он, скорее всего, выведет США из НАТО.
Также собеседник добавил, что многие ошибочно воспринимают это за инструмент для переговоров.
Бывший советник напомнил, что, например, в 2018 году Трамп шокировал европейские страны, заявив, что они не могут рассчитывать на поддержку США, если продолжат покупать природные ресурсы у России по высокой цене.
Ранее Трамп объявил, что не хочет платить за других членов НАТО. США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», – призвал он.
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«Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует», – заявил он.
Бывший советник напомнил, что, например, в 2018 году Трамп шокировал европейские страны, заявив, что они не могут рассчитывать на поддержку США, если продолжат покупать природные ресурсы у России по высокой цене.
Ранее Трамп объявил, что не хочет платить за других членов НАТО. США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», – призвал он.
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Александр Климов