В Бундестаге фактически разрешили ВС РФ бить по военным частям НАТО на Украине

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В Бундестаге сообщили, что удар Вооруженных Сил РФ по войскам одной из стран НАТО на Украине не сможет повлечь коллективный ответ альянса, об этом сообщает агентство DPA.
Возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, в частности, Франции, не будет основанием для применения статьи 5 Устава альянса (о коллективной обороне). К такому выводу пришли эксперты Бундестага (парламента ФРГ), анализируя возможные последствия отправки Францией своих войск в помощь ВСУ.
Кроме того, в ФРГ заверили, что отправка армии НАТО на Украину не сделает автоматически все государства альянса участниками конфликта, поскольку это разрешено международным правом.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон публично заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину. Генсек альянса высказал мнение, что Макрону стоило бы советоваться с членами НАТО прежде, чем делать такие заявления, которые, ко всему прочему, не соответствуют действительности.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг 28 марта заявил, что мир между Россией и Украиной возможен в любое время, для этого Владимиру Путину просто требуется вывести войска из страны.
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Кроме того, в ФРГ заверили, что отправка армии НАТО на Украину не сделает автоматически все государства альянса участниками конфликта, поскольку это разрешено международным правом.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг 28 марта заявил, что мир между Россией и Украиной возможен в любое время, для этого Владимиру Путину просто требуется вывести войска из страны.
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Мария Федоровцева