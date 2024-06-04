Стоматолог-ортодонт Егорова: стоматология в РФ развивается в правильном русле

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
3 июня в МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля». Организаторами Съезда выступили Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского. Участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.
Отдельный блок был посвящен стоматологии. Эксперты уделили особое внимание важности профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, инновационным методам стоматологической реабилитации.
Заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского, кандидат медицинских наук Егорова Марина Вячеславовна сообщила корреспонденту «Радио 1», что взаимодействие в рамках Форума с международными специалистами даёт возможность понять, что развитие стоматологии идёт по правильному пути.
Егорова Марина Вячеславовна отметила, что немаловажно взаимодействие экспертов стоматологии с другими специальностями междисциплинарного профилями — терапевтически направленными.
Читайте также:
В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум
Академик РАН Бокерия: уровень медицины в Подмосковье непрерывно повышается
В МОНИКИ восстановили челюсть пациентке по 3D-модели и вернули ей способность есть
Заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского, кандидат медицинских наук Егорова Марина Вячеславовна сообщила корреспонденту «Радио 1», что взаимодействие в рамках Форума с международными специалистами даёт возможность понять, что развитие стоматологии идёт по правильному пути.
«Для нас это уникальный опыт взаимодействия с международными специалистами стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Общение на таком уровне дорогого стоит в дальнейшем развитии и понимании того, что ты делаешь и развиваешься в правильном русле стоматологии. Основной момент: хочется отблагодарить Наталью Петровну Санину, что она предоставила эту площадку, Иванову Елену Павловну, которая пригласила и дала возможность организации взаимодействовать с такими крупными специалистами в сфере организации и профилактики стоматологических заболеваний. Это специалисты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Испании, Греции, Болгарии... Это все те, которые хотят развиваться, делиться опытом и улучшать нашу стоматологию для населения», — поделилась заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского.
Егорова Марина Вячеславовна отметила, что немаловажно взаимодействие экспертов стоматологии с другими специальностями междисциплинарного профилями — терапевтически направленными.
Читайте также:
В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум
Академик РАН Бокерия: уровень медицины в Подмосковье непрерывно повышается
В МОНИКИ восстановили челюсть пациентке по 3D-модели и вернули ей способность есть
Анастасия Бондарева