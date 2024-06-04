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Стоматолог-ортодонт Егорова: стоматология в РФ развивается в правильном русле

04 июня 2024, 12:00
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

3 июня в МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля». Организаторами Съезда выступили Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского. Участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.
Отдельный блок был посвящен стоматологии. Эксперты уделили особое внимание важности профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, инновационным методам стоматологической реабилитации.

Заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского, кандидат медицинских наук Егорова Марина Вячеславовна сообщила корреспонденту «Радио 1», что взаимодействие в рамках Форума с международными специалистами даёт возможность понять, что развитие стоматологии идёт по правильному пути.



«Для нас это уникальный опыт взаимодействия с международными специалистами стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Общение на таком уровне дорогого стоит в дальнейшем развитии и понимании того, что ты делаешь и развиваешься в правильном русле стоматологии. Основной момент: хочется отблагодарить Наталью Петровну Санину, что она предоставила эту площадку, Иванову Елену Павловну, которая пригласила и дала возможность организации взаимодействовать с такими крупными специалистами в сфере организации и профилактики стоматологических заболеваний. Это специалисты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Испании, Греции, Болгарии... Это все те, которые хотят развиваться, делиться опытом и улучшать нашу стоматологию для населения», — поделилась заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского.

Егорова Марина Вячеславовна отметила, что немаловажно взаимодействие экспертов стоматологии с другими специальностями междисциплинарного профилями — терапевтически направленными.

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#ран
#моники
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В аэропорту Домодедово рассказали об основных правилах путешествий с детьми
04 июня 2024, 11:59

Фото: Наталия Надточая

Что важно знать родителям перед авиапутешествием, рассказали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил корреспондент.
В первую очередь планируя путешествовать с детьми на самолете необходимо заранее подготовить все необходимые документы.

«Когда пассажиры с детьми приходят, то первым делом у них проверяют документы. Они нам часто задают вопрос: можно ли ламинировать документ, будет ли он принят в аэропорту. Да, Росавиация нам дала разъяснение о том, что ламинированные документы, такие как свидетельство о рождении, имеют такую же юридическую силу, как и неламинированные, и подтверждают действительность записи в актах гражданского состояния», ─ поделилась начальник группы регистрации аэропорта Домодедово Татьяна Граблева.

Также для комфорта пассажиров аэропорту работает услуга Family Service, которая позволяющая всем семьям, включая инклюзивные, путешествовать с удобствами.

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В Подмосковье обустроили около 180 пешеходных дорожек
04 июня 2024, 11:31

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

176 дорожек благоустроили в Московской области с начала года в ходе реализации программы развития пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала текущего года в рамках мероприятия «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» в Подмосковье благоустроено 176 дорожек. Сейчас работы идут с опережением графика в трёх городских округах: Реутове, Можайском и Сергиево-Посадском», — отметил глава Минчистоты региона Владислав Мурашов.
Он добавил, что при выборе объектов благоустройства решающее значение имело мнение местных жителей.

Всего в регионе планируется обустроить свыше 470 пешеходных дорожек.

Перечень адресов, по которым проводятся работы, размещён на сайте министерства.

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#подмосковье
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Академик РАН Бокерия: уровень медицины в Подмосковье непрерывно повышается
04 июня 2024, 11:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

3 июня в МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля».
Российский кардиохирург, учёный, академик РАН Бокерия Лео Антонович поделился с корреспондентом «Радио 1» своими впечатлениями от площадки.

«Мне очень нравится здесь, очень комфортно и уютно. Техника хорошая, иллюстрации все хорошо видны. И самое главное, что собрался народ, который понимает, зачем он сюда пришёл. Очень дружелюбные люди», — сказал академик РАН.
Также кардиохирург отметил, что в Московской области уровень медицины непрерывно повышается.

«Во-первых, квалификация врачей разными методами; во-вторых, клиники хорошо оборудованы, а на сегодняшний день это является главным, потому что, вроде, ушами что-то услышал, но детали… те, которые потом хирург видит, сегодня можно видеть в режиме 3D, 4D — это сегодня у нас есть. Врачи непрерывно повышают квалификацию, у нас много научно-медицинских институтов и кафедр. На сегодняшний момент нигде в мире такой системы, как у нас, нет. И за это не надо платить деньги, это общедоступно. У нас много головных центров, в свое время наши предшественники продумали эту тему. У нас по любой специальности есть один, два, три головных центра. И там люди обучаются», — сказал учёный.

Кардиохирург добавил, что в современном мире между пациентами и врачами почти наступило дружелюбие. Люди начали понимать, что к врачу можно и нужно обращаться, что он ничего плохого не сделает; он сделает то, что может, а если не может, то отправит к тому специалисту, который сможет, заключил Бокерия Лео Антонович.

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В Подмосковье выявили 102 нарушения противопожарного законодательства
04 июня 2024, 11:06

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

102 нарушения противопожарного законодательства выявлено в лесах Подмосковья с 31 мая по 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
До 3 июня в связи из-за IV класса пожарной опасности на территории Московской области был установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

«За последний день мая и первые летние выходные сотрудники лесной охраны провели 312 патрулирований и выявили 102 нарушения лесного законодательства, в том числе 47 нарушений за въезд транспорта в леса» — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Стоит отметить, что за поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность.

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В России проведут конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи
04 июня 2024, 10:49

Фото: iStock/Jean-philippe WALLET

Подмосковных работодателей, а также образовательные и некоммерческие организации приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи — 2024. Приём заявок начнётся 17 июня, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
«Конкурс направлен на выявление лучших практик в области трудоустройства граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В задачи мероприятия входит обмен опытом между регионами и тиражирование успешных стратегий, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере трудоустройства молодёжи», — говорится в сообщении.
Конкурс будет проводиться в семи номинациях, включающих, в том числе, наставническую деятельность, работу по профориентации, трудоустройство особых категорий молодёжи и прочее.

Заявки на участие будут приниматься с 17 июня по 16 августа на сайте Минтруда РФ. Там же размещена подробная информация об условиях проведения конкурса.

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В подмосковных дворах отремонтировали более 340 тыс. квадратных метров асфальта
04 июня 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 340 тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах и внутриквартальных проездах в Московской области в рамках планового ремонта, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сейчас во дворах Подмосковья отремонтировали свыше 340 тысяч метров асфальта, ликвидировали 1850 ям. В план по ремонту были включены адреса с изношенным покрытием, где требовался ремонт», — сказал глава областного Минчистоты Владислав Мурашов.
Он отметил, что подрядчики показывают хороший темп работы в 23 подмосковных округах, включая Павлово-Посадский, Наро-Фоминский, Можайский и Реутов. Все этапы ремонта контролируют сотрудники министерства через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Всего в Московской области планируется обновить асфальт во дворах и внутриквартальных проездах в 33 округах, общая площадь работ составляет более 575 тысяч квадратных метров.

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#подмосковье
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Гроб с телом полярника Чилингарова доставили в храм
Гроб с телом полярника и депутата Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя
04 июня 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Гроб с телом выдающегося полярника и депутата Государственной думы Артура Чилингарова был доставлен в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве (ул. Волхонка, 15).
Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.

Вечером 1 июня председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова. Депутат скончался в возрасте 84 лет. Спикер нижней палаты парламента отметил, что Чилингаров избирался в Государственную думу РФ в течение семи созывов. Кроме того, он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктики.

По данным Государственной думы, после церемонии прощания Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище в 12:00.

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В Пушкинском округе переселенцы получили первые ключи от квартир в новостройках
04 июня 2024, 09:59

Фото: istockphoto / Inna Dodor

В Красноармейске готовы к сдаче первые квартиры для переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Первые квартиры с отделкой в новостройке передают для переселенцев из аварийного жилья.

«На данный момент уже готово порядка 30 квартир с ремонтом «под ключ» для передачи в муниципальную собственность округа. Квартиры в новом доме на улице Краснофлотской предназначены для расселения жителей из аварийных домов Красноармейска», — поделились в пресс-службе администрации.

Ключи от комфортного жилья получат около 600 жителей городского округа.

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В лесах Подмосковья к концу недели ожидается высокий уровень пожарной опасности
04 июня 2024, 09:43

Фото: istockphoto / Ksenia Guzeeva

На территории гослесфонда Московской области ожидается третий и четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня в регионе сохраняется II класс пожарной опасности, а в некоторых лесничествах малый уровень.

«5 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. 6 июня в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах ожидается III класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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