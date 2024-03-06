«Страна» сообщает о взрывах и работе ПВО в Одессе

В Балашихе в рамках президентской программы началось строительство многопрофильного госпиталя, крупнейшего в Московской области. В церемонии принял участие и Герой России, ветеран подразделения специального назначения «Витязь» Сергей Лыксюк. Он считает, что руководство России заботится о людях не на словах, а на деле. Его слова передает корреспондент «Радио 1».