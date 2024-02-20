В Днепропретровске раздаются взрывы

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Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Запорожье, сообщило украинское издание «Страна.ua». Во всех восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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