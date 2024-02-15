Взрывы произошли во Львове на западе Украины

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В городе Львов на западе Украины произошла серия взрывов. Сообщается, что взрывы прошли тремя волнами с интервалом примерно в десять минут.
По данным мониторинговых ресурсов украинской стороны и онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на территорию Львовской области вошли российские ракеты. Эту информацию подтвердил глава региона Максим Козицкий. Он также призвал жителей областного центра не вести фото- и видеосъёмку.
Есть также информация о взрывах в Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. О воздушных атаках ранее сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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«Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает система противовоздушной обороны», — написал руководитель области в своём телеграм-канале.
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Александр Бойцов