«Страна»: Украинское издание «Бигус.Инфо» обвинило СБУ в слежке за сотрудниками

Фото: РИА Новости/Стрингер
Руководство украинского издания «Бигус.Инфо» обвинило Департамент защиты нацгосударственности Службы безопасности Украины (СБУ) в слежке за своими сотрудниками. Об этом 5 февраля пишет «Страна.ua».
Собственное расследование журналистов установило, что к слежке причастны 30 человек. Также журналисты заявили, что им удалось опознать тех, кто устроил за ними слежку и ими оказались сотрудники СБУ.
В ответ пресс-служба СБУ опубликовала комментарий, в котором фактически подтвердила факт «разработки» сотрудников «Бигус.инфо», но в связи не с их журналистской деятельностью, а с покупкой ими наркотиков. По имеющейся у СБУ оперативной информации, один из операторов проекта фигурировал в уголовном деле, связанном с наркотиками.
В пресс-службе СБУ также заявили, что приняли «соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы».
Напомним, что 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. По информации «Страны», увольнение Семенченко с должности главы департамента, который в том числе занимался и вопросами защиты информационного пространства, было связано именно со скандалом вокруг слежки за журналистами Bihus.Info. В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых журналисты употребляют наркотики, после чего руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала.
СБУ начала расследование по факту прослушивания журналистов после волны критики и освещения скандала в западных СМИ, а также обвинений режима Зеленского со стороны оппозиционных ему депутатов в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции.
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«За день до вылазки «Бигус.Инфо» в загородный комплекс, свой «корпоратив» там провела интересная компания персонажей. Они бронировали домики на одноразовые сим-карты, приезжали на номера прикрытия и привозили за собой огромные чемоданы», — рассказал глава проекта Денис Бигус, добавив, что они оставили в номерах, в которые затем заселились журналисты, скрытые камеры.
В пресс-службе СБУ также заявили, что приняли «соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы».
Напомним, что 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. По информации «Страны», увольнение Семенченко с должности главы департамента, который в том числе занимался и вопросами защиты информационного пространства, было связано именно со скандалом вокруг слежки за журналистами Bihus.Info. В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых журналисты употребляют наркотики, после чего руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала.
СБУ начала расследование по факту прослушивания журналистов после волны критики и освещения скандала в западных СМИ, а также обвинений режима Зеленского со стороны оппозиционных ему депутатов в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции.
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