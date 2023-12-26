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Москвича осудили за слежку за военкором Коцем

В Москве суд приговорил к году колонии мужчину, следившего за военкором Коцем
26 декабря 2023, 17:47
Фото: istock / gorodenkoff

Фото: istock / gorodenkoff

В Москве суд приговорил к одному году колонии общего режима 28-летнего Леонида Гутарова, который следил за военкором Александром Коцем. Об этом сообщает прокуратору в телеграм-канале.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

Следствия выяснило, что Гутаров с соучастником собирали информацию о частной жизни журналиста Александра Коца для дальнейшей передачи и распространения. Осужденный направился к месту проживания военкора и его семьи, где с 4 по 7 ноября следил за домом. После чего мужчина позвонил в квартиру потерпевшего и, представившись соседом сверху, попытался узнать у жены журналиста, где он находится и что делает. Собранные данные он передал сообщнику через мессенджер, но подельников задержали.


Суд назначил Гутарову год лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации, администрированием сайтов в Сети.

До этого сообщалось, что члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа из-за денег, получили сроки до 23 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Красногорске росгвардеец помог больному эпилепсией
26 декабря 2023, 18:18

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Красногорский росгвардеец оказал экстренную помощь мужчине с приступом эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Старший лейтенант полиции Александр Канохин охранял общественный порядок на хоккейном матче. В вестибюле он заметил мужчину, который неожиданно упал на пол и начал биться в конвульсиях. По внешним признакам росгвардеец понял, что у мужчины начался приступ эпилепсии. Он бросился к пострадавшему и вместе с коллегами оказал ему доврачебную помощь», – говорится в сообщении.
Стражи порядка оповестили сотрудников медицинской службы и оставались рядом с мужчиной до приезда скорой помощи. Прибывшие медики сообщили, что благодаря грамотным действиям росгвардейцев удалось предотвратить возможные тяжкие последствия приступа.

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#красногорск
#безопасность
#пациент
#московская область
#подмосковье
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Супруги представились газовиками и обокрали пенсионерку в Подмосковье
26 декабря 2023, 17:17

Фото: iStock/welcomia

В Подмосковье супружеская пара представилась работниками газовой службы и украла у пенсионерки более 500 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Отмечается, что злоумышленников задержали в Рязани. 37-летняя уроженка Ленинградской области и её 42-летний муж, житель Рязянской области, ранее были неоднократно судимы за совершение подобных преступлений. В отношении грабителей возбудили уголовное дело по статье о краже.

Версия следствия гласит, что супруги под предлогом проверки газового оборудования попали в квартиру 83-летней жительницы Подмосковья. В тот момент, пока женщина якобы осматривала оборудование на кухни, тем самым отвлекая пожилую хозяйку, её муж похитил свыше полумиллиона их спальни. После этого они покинули квартиру.

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#кража
#подмосковье
#пенсионерка
#газ
#преступление
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МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
26 декабря 2023, 17:08

Фото: iStock/Dzurag

Командующего ВВС Вооружённых сил Украины Николая Олещука объявило в федеральный розыск Министерство внутренних дел России.
По информации Telegram-канала SHOT, Олещука разыскивают по уголовной статье «Террористический акт, совершённый организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий».

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года украинская сторона совершила более сотни авиационных ударов с применение беспилотников по территории регионов Российской Федерации.

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*Внесён в реестр иностранных агентов на территории РФ

**СМИ, выполняющее функцию иностранного агента на территории РФ
#всу
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#мвд
#теракт
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Власти объяснили выдачу овощей вместо денег раненному в ходе спецоперации волгоградцу
Власти: выдача овощей раненному в зоне СВО волгоградцу была идеей фермеров
26 декабря 2023, 16:59

Фото: istock / Olesya Eroshenko

Администрация Дубовского района Волгоградской области объяснила, что выдать овощи семье раненого бойца специальной военной операции Олегу Рыбкину предложили местные фермеры. Об этом сообщает «Подьем».

Ранее жена военного сказала, что вместо денег на лечение им выдали два ведра моркови и пакета лука.

В администрации ответили, что со своей стороны военнослужащему была оказана вся необходимая помощь.

«Житель Дубовского района получил все причитающиеся финансовые меры региональной поддержки. Также предусмотренная областным законодательством помощь оказывается членам его семьи, в том числе ребенок на бесплатной основе посещает детский сад», — заявил источник издания в администрации.
По информации собеседника агентства, подаренный набор овощей стал только дополнением к оказываемым мерам поддержки.

До этого сообщалось, что под Ростовом чиновница попыталась откупиться после обвинений в запрете проведения поминок бойца спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лечение
#овощи
#семьи
#администрация
#меры
#сво
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Чиновница попыталась откупиться после обвинений в запрете проведения поминок бойца СВО
Под Ростовом чиновница после скандала предложила семье бойца СВО деньги на поминки
26 декабря 2023, 16:37

Фото: istock / Fascinadora

В поселке Щепкин Ростовской области чиновница собрала с подчиненных 10 тысяч и предложила эти деньги семье бойца специальной военной операции на проведение поминок. Семья вернула деньги чиновнице. Об этом информирует телеграм-канал Don Mash.

На прошлой неделе семья похоронила Валентина Костина. Как рассказала сестра бойца Наталья, мама хотела достойно его проводить, поэтому заранее договорилась устроить поминки в Доме культуры. Но в последний момент заместитель главы Аксана Шуткина не пустила их из-за наличия алкоголя. Вместо ДК семье предложили кафе.

Чиновница свое участие в скандале отрицала. Женщина заверила, что помогла все организовать и даже покрыла расходы на 10 тысяч рублей. Позже Наталья узнала, что эту сумму чиновница собрала с подчинённых. Тогда она потребовала, чтобы она вернула деньги, така как подобная помощь их семье не нужна.

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#деньги
#семья
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#мама
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Суд в Москве принял иск к Ивлеевой на 1 миллиард рублей
26 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/utah778

Хамовнический суд Москвы принял иск к блогерше Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, под иском уже подписались 23 истца, а совсем скоро к ним могут добавиться ещё 150 подписей. Более того — по словам адвоката, к коллективному иску могут присоединиться все желающие граждане России.

Инициатором создания иска стал продюсер «Бригады» Александр Иншаков. После «голой вечеринки», которая прошла 21 декабря в столичном клубе «Мутабор», Иншаков заявил, что Ивлеева должна перевести один миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Пока она этого не сделает - Иншаков требует арестовать всё её имущество.

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#продюсер
#сво
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Появились результаты анализов уколовшейся в детсаду под Москвой шприцем девочки
Анализ уколовшейся в детсаду под Москвой шприцем девочки не показал заражений
26 декабря 2023, 15:58

Фото: istock / Goami

Анализ крови шестилетней девочки из подмосковного Орехова-Зуева, которая укололось инсулиновым шприцем на территории детского сада, не показал признаков заражения. Об этом пишет «МК».

По данным издания, девочки сделали рентген, чтобы удостовериться в отсутствии части иглы в руке. Через три месяца девочке нужно будет сдать еще один анализ крови.

Мать малышки пока что не собирается писать заявление. Но в случае обнаружения заболевания после повторного анализа, она обратится в суд.

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование инцидента. В ведомстве отметили, что ребенку была оказана вся необходимая медпомощь.

О том, что шестилетняя девочка, укололась найденным на территории детского сада шприцем, стало известно 26 декабря. Сам инцидент произошел25 числа. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести с инъекционным повреждением правого запястья и кисти.

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Удар Британии по Крыму: чем поразили десантный корабль «Новочеркасск» и кто за этим стоит
МО: корабль «Новочеркасск» получил повреждения из-за атаки украинских Су-24
26 декабря 2023, 15:47

Фото: istockphoto/Roman Zaika

В ночь на 26 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по морскому торговому порту в Феодосии. Взрыв был настолько мощным, что в близлежащих домах взрывной волной выбило стекла. Жители были эвакуированы. О том, чем враг атаковал российский порт и удалось ли противнику достигнуть цели, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ нанесли удар по морпорту в Феодосии


Жители Феодосии услышали громкие звуки взрывов в 03:35 по мск. Через некоторое время было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Вскоре ситуацию прокомментировал глава региона Сергей Аксёнов. Он сообщил, что в результате вражеской атаки на Феодосию погиб один человек, двое получили ранения.

Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию
Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию

Повреждения также получили шесть зданий, в которых оказались выбиты окна. Шесть человек были эвакуированы во временные пункты размещения.


Удар по порту в Феодосии нанесли украинские Су-24


ВСУ нанесли удар по российской портовой инфраструктуре в Феодосии с использованием авиационных управляемых ракет Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате отражения удара, повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». Два самолета авиации ВСУ, которые запустили ракеты, были уничтожены в районе населенного пункта Жовтень российской системой ПВО, уточнили в ведомстве.


ВСУ использовали британские ракеты для удара по порту в Феодосии


Противник использовал для нанесения удара по порту в Феодосии ракеты Storm Shadow, либо их французский аналог SCALP. О этом в своем телеграм-канале сообщил военный обозреватель Сергей Колясников. По его словам, такие ракеты проблемны для ПВО, так как они достаточно мощные, но малозаметные.

Политолог Сергей Марков выразил аналогичное предположение и завил, что фактически удар по морскому порту нанесла не Украина, а Британия, так как были применены снаряды ее производства и средства наведения.

Зеленский отреагировал на удар по кораблю «Новочеркасск» в Феодосии


Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности военно-воздушным силам страны за нанесение удара по российскому морскому порту.
«Я благодарен нашим Военно-воздушным силам за впечатляющее пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», – заявил Зеленский.


На Украине прокомментировали удар по БДК «Новочеркасск»


Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что удар по российскому порту в Феодосии был нанесен крылатыми ракетами. Он также поблагодарил пилотов и всех причастных к атаке за «филигранную работу».


Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии


Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны страны Сергея Шойгу об ударе ВСУ по порту в Феодосии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Флота в РФ всё меньше»: удар по порту в Феодосии, что будет с теми, кто выложил фото атак
«Флота в РФ всё меньше»: удар по порту в Феодосии, что будет с теми, кто выложил фото атак

Уточняется, что президенту также было доложено о повреждении БДК «Новочеркасск».

БДК «Новочеркасск» затонул после удара ВСУ ракетой Storm Shadow


Большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ затонул после того, как в него попала выпущенная ВСУ крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил российской военный корреспондент Юрий Котенок.

Официально Минобороны не подтверждало соответствующую информацию.

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СК: На Урале будут судить бывшего директора спецшколы, где насиловали детей
26 декабря 2023, 15:38

Фото: iStock/Zolnierek

В Екатеринбурге будут судить бывшего директора спецшколы, в которой совершали насилие над детьми, об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По информации следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники спецшколы совершили насильственные действия в отношении другого подростка 2009 года рождения. Женщина, которая в тот момент являлась директором учреждения, знала о произошедшем, однако, не сообщила об этом в полицию и не предприняла никаких действий внутри учебного заведения.

«В результате бездействия должностного лица в отношении пострадавшего на территории учреждения вновь были совершены противоправные действия», — подчеркнул Шульга.

Отмечается, что свою вину женщина так и не признала, однако, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу и возбудить в отношении бывшего директора уголовное дело о халатности.

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#уголовное екатеринбург
#подростки
#насилие
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