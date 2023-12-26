Москвича осудили за слежку за военкором Коцем

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В Москве суд приговорил к одному году колонии общего режима 28-летнего Леонида Гутарова, который следил за военкором Александром Коцем. Об этом сообщает прокуратору в телеграм-канале.
Мужчину признали виновным в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.
Следствия выяснило, что Гутаров с соучастником собирали информацию о частной жизни журналиста Александра Коца для дальнейшей передачи и распространения. Осужденный направился к месту проживания военкора и его семьи, где с 4 по 7 ноября следил за домом. После чего мужчина позвонил в квартиру потерпевшего и, представившись соседом сверху, попытался узнать у жены журналиста, где он находится и что делает. Собранные данные он передал сообщнику через мессенджер, но подельников задержали.
До этого сообщалось, что члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа из-за денег, получили сроки до 23 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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