«Страна»: Зеленский уволил главу департамента СБУ Семенченко

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы украинского государства. По данным издания «Страна.ua», чиновника уволили из-за слежки за журналистами.
«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — говорится в тексте указа.Как пишет «Страна», увольнение Семенченко с должности главы департамента, который в том числе занимался и вопросами защиты информационного пространства, связано со скандалом вокруг слежки за журналистами проекта расследований Bihus.Info. В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых журналисты Bihus.Info употребляют наркотики, после чего руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала.
Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была временно отложена властями страны из-за утечки информации о предстоящем решении, сообщила ранее американская газета New York Times, ссылаясь на источники. Согласно данным издания, правительство президента Владимира Зеленского намеревалось провести увольнение генерала, но после того, как информация о просочилась в СМИ в понедельник вечером, власти временно отказались от этого шага.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, отметив, что подобное решение не принималось на уровне президентской администрации. Сам президент Зеленский в своем обращении к украинцам не упомянул о предполагаемой отставке главнокомандующего.
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