Балтия, Польша и Чехия потребовали запретить импорт зерна из России в ЕС

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Страны Балтии, Польша и Чехия обратились в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз Литвы, который выступил инициатором обращения.
«Просим Еврокомиссию проанализировать возможность ограничений для ввоза российского и белорусского зерна. Россия ведет войну против Украины, а ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС», — заявил министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас.
Он выдвинул предположение, что в Европу поступает зерно, которое Россия захватила на Украине. В таком случае, по его словам, доходами от продажи зерна Россия финансирует военные действия и оказывает этими поставками давление на внутренний европейский рынок, конкурируя с продукцией местных производителей.
В 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на €437,5 млн, привел данные Навицкас.
Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС 26 марта.
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Он выдвинул предположение, что в Европу поступает зерно, которое Россия захватила на Украине. В таком случае, по его словам, доходами от продажи зерна Россия финансирует военные действия и оказывает этими поставками давление на внутренний европейский рынок, конкурируя с продукцией местных производителей.
Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС 26 марта.
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Ювелина Бернст