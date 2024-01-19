Стрелков рассказал о «пытках» просмотром Соловьёва в изоляторе

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что над ним «издеваются» в СИЗО, заставляя смотреть программы журналиста Владимира Соловьёва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Он пожаловался, что утром его принуждают прослушивать выступления Соловьёва по радио, а днём и вечером заставляют смотреть его передачи по телевидению.
Стрелков заявил, что он не может отказаться от этого, переключить другой канал и даже сделать звук потише. Он подчеркнул, что ему не позволяют переключить даже на подобный контент.
Днём ранее, по результатам закрытого заседания Мосгорсуда, прокурор потребовал приговорить Игоря Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму.
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Стрелков заявил, что он не может отказаться от этого, переключить другой канал и даже сделать звук потише. Он подчеркнул, что ему не позволяют переключить даже на подобный контент.
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Анастасия Чинкова