Экс-министр обороны ДНР Стрелков не признал вину в суде

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков
Московский городской суд 14 декабря в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму. Свою вину подсудимый не признал. Об этом сообщил адвокат подсудимого Гаджи Алиев, пишут РИА Новости.
«Сегодня прокурором было оглашено обвинение, наш подзащитный заявил, что не признает вину», — сообщил собеседник агентства.Экс-министра обороны ДНР обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете на основе двух постов в телеграм-канале. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Читайте также:
Алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного
Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет
Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду
Алина Юрчак