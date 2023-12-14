Экс-министр обороны ДНР Стрелков не признал вину в суде

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса поддержки предприятий и бизнеса, работающих в приграничных с Украиной районах, в частности, в Белгородской области. Он предложил создать в Шебекино особую экономическую зону.