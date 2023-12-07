Стрелкову продлили арест на 6 месяцев

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Игорь Стрелков проходит по делу о призывах к экстремизму.
Как сообщалось, Стрелкова задержали в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Ранее Стрелков говорил, что предпочел бы домашний арест из-за проблем со здоровьем. По его словам, он не стал бы скрываться, напомнив, что находится в розыске Интерпола.
Игорь Стрелков является политическим деятелем, публицистом, военным экспертом и блогером.
Ранее сообщалось, что в Европе задержали организаторов побега Усса из-под домашнего ареста в Италии. Артема Усса доставили в Словению, несколько дней ездили по Хорватии и Боснии, чтобы запутать следы и в итоге остановились в Сербии. Там Усс заплатил помощникам 40 тысяч евро, сел в самолёт и отправился в Россию. Америка планирует настаивать теперь уже на их экстрадиции.
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Ранее Стрелков говорил, что предпочел бы домашний арест из-за проблем со здоровьем. По его словам, он не стал бы скрываться, напомнив, что находится в розыске Интерпола.
Игорь Стрелков является политическим деятелем, публицистом, военным экспертом и блогером.
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Мария Фирсова