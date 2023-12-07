Двух бывших офицеров Минобороны осудили по делу о надувных танках

Фото: РИА Новости / НПП «Русбал»
Мещанский суд Москвы назначил по 4 года и 1 месяцу колонии общего режима бывшему советнику отдела главного управления вооружения ВС РФ Юрию Здравило и бывшему ведущему советнику департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Виталию Ликучеву по делу о надувных танках. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, суд обязал каждому оплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Бывшие офицеры не буду отбывать наказание, поскольку учитывается время нахождения под стражей и домашним арестом.
Суд установил, что бывшие военнослужащие требовали взятку в размере 7,4 млн рублей за общее покровительство у руководителя ЗАО «НПП «Русбал», которые создают маскировочное оборудование, в том числе надувные макеты военной техники настоящего размера. Предприниматель платил деньги, желая быть единственным поставщиком макетов для армии.
Ранее сообщалось, что двух офицеров ВС РФ приговорили к четырем годам колонии за неотражение атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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