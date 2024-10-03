В посёлке Всеволодово постоят котельную на 35 МВт

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью 35МВт планируется построить в посёлке Всеволодово городского округа Электросталь, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить в Центральной микрорайоне посёлка Всеволодово блочно-модульную котельную, поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта, а также устроить наружные инженерные сети — тепловые, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения и электричества», — говорится в сообщении.Строительство должно быть завершено в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 292 миллиона 232 тысячи 293 рубля 15 копеек. Заявки принимаются до 4 октября.
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