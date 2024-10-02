В Королёве за счёт поддержки Подмосковья построят базу отдыха

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Королёв появится гостиничный комплекс «База отдыха «Ближний Плёс». Инвестпроект реализует компания «Бережки», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Суммарная площадь сооружений на участке составит 9 га. Компания будет вести строительство базы отдыха на участке, который был передан инвестору по упрощённой процедуре, без проведения торгов.
Программа даёт инвесторам возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости.
Подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов инвесторы могут на Инвестпортале Московской области.
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«Проект включает строительство основного корпуса на 15 номеров, 25 гостевых домов, ресторана и спа-комплекса. Объём инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, будет создано 15 рабочих мест. Открытие гостиницы запланировано на 2029 год», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа даёт инвесторам возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости.
Подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов инвесторы могут на Инвестпортале Московской области.
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Лора Луганская