Строительная готовность школы в истринском ЖК «Кембридж» достигла 68%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Трёхэтажную школу, рассчитанную на 594 ученика, возводят на территории жилого комплекса «Кембридж» в городском округе Истра, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 68%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Площадь школы будет составлять более 9 тысяч квадратных метров. В здании, помимо учебных кабинетов, разместят лаборатории, библиотеку, спортзал и актовый зал с гримёрными, костюмерными и артистическими комнатами. На прилегающей территории оборудуют спортивную зону с футбольным стадионом, легкоатлетическим комплексом и площадками для волейбола и баскетбола», — говорится в сообщении.Застройщик возводит школу за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. После того, как объект будет сдан в эксплуатацию, его передадут муниципалитету.
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Лев Каштанов