В поселке Пустоши Шатуры построят фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
Компания-подрядчик начала строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в посёлке Пустоши городского округа Шатура. Рабочие занимаются устройством фундамента. Строительство проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
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