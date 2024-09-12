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В поселке Пустоши Шатуры построят фельдшерско-акушерский пункт

12 сентября 2024, 17:21
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

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Компания-подрядчик начала строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в посёлке Пустоши городского округа Шатура. Рабочие занимаются устройством фундамента. Строительство проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Площадь нового ФАПа составит 200 квадратных метров, он будет рассчитан на 36 посещений в смену. Внутри будут расположены кабинеты для фельдшера, смотровой кабинет, процедурная и прививочный кабинет как для взрослых, так и для детей. Также предусмотрена двухместная палата для длительного пребывания пациентов и специальные помещения для медицинского персонала. Здание будет укомплектовано современным медицинским оборудованием.

Конструкция ФАПа включает 15 модулей и 24 фасадные панели, которые были изготовлены на заводе с соблюдением высоких стандартов качества. На строительной площадке объект собирается и подключается к инженерным коммуникациям. В модулях уже выполнены работы по прокладке инженерных систем, а также завершена отделка полов и стен.



На прилегающей территории планируется обустроить парковку, высадить деревья и кустарники, а также установить малые архитектурные формы, что создаст комфортное пространство для посетителей.

Строительство нового ФАПа существенно увеличит доступность первичной медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан. Ожидается, что все работы будут завершены к декабрю 2024 года.

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#строительство
#здание
#шатура
#московская область
В Кадетском корпусе в Химках открыли первый кабинет криминалистики
12 сентября 2024, 17:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках открыли первый в городском округе кабинет криминалистики. Там для учеников будут проводить занятия и встречи с сотрудниками Следственного комитета, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Главная задача – чтобы уже на стадии обучения в кадетском корпусе школьники вникали в азы работы следователя-криминалиста. Сотрудники СКР рассказали присутствующим о важности этой профессии», – сказал на торжественной церемонии открытия депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.
Следователи-криминалисты показали ребятам криминалистическую технику и рассказали о её применении во время следственных действий. На занятии сотрудники отдела криминалистики рассказали о главных направлениях работы и современных методах, позволяющих обнаружить следы преступления на месте происшествия и выявить виновных.
«Знания, которые будут здесь получать, значительно выходят за рамки школьной программы. Юные кадеты будут развивать дедукцию. Это специализированный класс для теоретических и практических знаний в области криминалистики», – отметила директор школы-интерната Людмила Суслова.
Как отметили в администрации, учащиеся осмотрели помещение, оборудованное специализированными следственными наборами для обнаружения преступления.

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#химки
#ск рф
#образование
#подмосковье
#московская область
#следователи
#криминал
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Приём заявок на IT-конкурс Open OS Challenge 2024 продлится до 22 сентября
12 сентября 2024, 17:14

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Конкурс по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024 проводится в России, принять в нём участие могут начинающие и опытные IT-специалисты от 18 лет и старше, сообщает пресс-служба организатора конкурса — центра развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
«Конкурс направлен на популяризацию и развитие в России открытых системных компонентов, которые являются основой для операционных систем на базе компонентов GNU и Linux Kernel, а также на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и дипломированных специалистов», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в три этапа. Первый включает в себя регистрацию и онлайн-тестирование, он продлится до 22 сентября. На втором этапе конкурса, который будет проходить в онлайн-формате 28-19 сентября, участникам предстоит решить задачи по системному программированию. А очный финал конкурса состоится 26-27 октября, на нём будут определены победители.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта openscaler.braim.org.

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#it
#программирование
#россия
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В парках Подмосковья с начала акции чипировали более 200 питомцев
12 сентября 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С момента старта акции в подмосковных парках были зарегистрированы 262 питомца, чипированы более 200, ещё 197 вакцинированы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 22 августа ведомство вместе с Министерством благоустройства Подмосковья проводит акцию в 25 парках региона. Там работают мобильные офисы Госветслужбы. Прямо во время дневной или вечерней прогулки с питомцем хозяева могут зарегистрировать его в единой региональной системе, чипировать или привить против бешенства.
«В единую региональную базу занесена информация о животных - номер чипа, порода, пол, кличка и данные о хозяине. Это позволит брать пушистого друга с собой в путешествия за границу и подтвердит право собственности в спорных ситуациях. 219 любимцам введён безопасный микрочип. Микрокапсула содержит 15-значный код. Она вводится в холку и действует всю жизнь. Чип позволяет идентифицировать животное и быстрее найти в случае потери», – отметили в министерстве.
Там добавили, что 197 питомцев были вакцинированы отечественным препаратом «Рабикан», который вырабатывает у животного иммунитет к вирусу бешенства.

График работы мобильных офисов Госветслужбы в парках Подмосковья можно найти по ссылке.

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#животные
#чипирование
#прививка
#вакцинация
#подмосковье
#парки
#московская область
#питомцы
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В Подмосковье ликвидировали борщевик на более чем 11 тыс. га сельхозземли
12 сентября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Заросли борщевика Сосновского уничтожили на 11,1 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Московской области за последние пять лет, ход борьбы с опасным сорняком контролируют земельные инспекторы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«За пять лет, благодаря постоянному мониторингу муниципального земельного контроля, борщевик ликвидирован на сельскохозяйственной территории площадью 11,1 тыс. гектаров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что только в текущем году инспекторы выявили борщевик на 5,9 тыс. сельскохозяйственных участков. На площади 2,4 тысячи гектаров борщевик уже уничтожили. Этот результат превышает прошлогодний на 1,7 тыс. гектаров.

В министерстве напомнили, что собственники и арендаторы сельхозземель обязаны бороться с борщевиком Сосновского, если же они не делают этого и не используют участки по назначению, против них будут применяться различные санкции, вплоть до изъятия земли.

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#минимущества
#борщевик
#сельское хозяйство
#земельные участки
#московская область
#подмосковье
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В Дмитровском городском округе провели рейд по борьбе с нелегальными перевозками отходов
12 сентября 2024, 16:31

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

12 сентября 2024 года Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Министерством экологии и природопользования, Министерством внутренних дел России и Главным управлением региональной безопасности Московской области провели рейд в городском округе Дмитровский по пресечению незаконной перевозки строительных отходов, грунта и мусора после сноса зданий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В результате рейда было проверено 20 единиц техники, у двух из которых отсутствовали необходимые документы для перевозки.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, а транспортные средства, использованные для нелегальной перевозки строительного мусора, были отправлены на специальную стоянку. Таким образом удалось предотвратить сброс 60 кубометров строительного мусора.

Министерство по содержанию территорий Московской области продолжает свою работу по обеспечению экологической безопасности и борьбе с незаконными действиями в сфере обращения с отходами.

Ранее в Истре был предотвращён сброс отходов объёмом 60 кубических метров, а в Павловском Посаде — 30 кубических метров. В ходе мероприятия было проверено 17 единиц техники, у трёх из которых были обнаружены нарушения — отсутствие необходимых документов для перевозки. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела, а транспортные средства, использованные для нелегальной перевозки строительных отходов, были задержаны.

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#дмитровский городской округ
#рейд
#штраф
#нарушители
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Провоз велосипедов на поездах ЦППК будет бесплатным 14 сентября
12 сентября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Бесплатный провоз велосипедов введёт на своих поездах Центральная пригородная пассажирская компания на территории Москвы и Подмосковья в ближайшую субботу, 14 сентября, в связи с Московским осенним велофестивалем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области со ссылкой на ЦППК.
«Для того, чтобы провезти свой велосипед, пассажир должен будет оформить бесплатный билет в кассе или автомате ЦППК», — отмечается в сообщении.
Фестиваль будет проходить с полудня до 17 часов. Заезд стартует от центрального входа ВДНХ, а финишировать участники будут на Крылатской улице.

Отмечается, что в границах МЦД велосипеды можно всегда провозить бесплатно, а на других направлениях в обычные дни бесплатный проезд действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

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#цппк
#электрички
#велосипеды
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Новый корпус гимназии №6 в Солнечногорске достроят к следующему учебному году
12 сентября 2024, 15:50

Фото: Евгения Герасимова

Пристройку к гимназии №6, рассчитанную на 300 учеников, возводят в Солнечногорске, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию должны через год, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«Подготовительный период мы начали в марте этого года. Разработали котлован, провели бетонную подготовку, гидроизоляцию, защитную стяжку. Сейчас идёт армирование фундаментной плиты. Готовое здание планируется сдать в сентябре 2025 года», — сообщил производитель работ Евгений Чернодуб.
В новом корпусе проектом предусмотрены учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, помещения для групп продлённого дня, а также столовая с кухней. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, а также обустроят место для общешкольных мероприятий.

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#солнечногорск
#строительство
#школа
#гимназия
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Россиянам раскрыли, как подготовить дачу к холодному сезону
Депутат Чаплин рекомендовал проверить оборудование на даче
12 сентября 2024, 15:47

Фото: iStock/egorodet

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что дачный дом необходимо подготовить к холодному сезону, проверив всё оборудование дома.
Так, по его словам, важно проверить исправность водоснабжения и канализации, отопления и энергоснабжения, а также качество стен, крыши и окон.

«Не забудьте слить воду из садовых шлангов и хранить их в тёплом месте. Закройте все возможные входы для мышей и других мелких животных. Проверьте, что ваш страховой полис актуален и включает покрытие возможных зимних проблем. Сделайте фотографии всех систем и основных элементов дачи в их законсервированном состоянии. Это может быть полезно в случае страховых претензий», — добавил в беседе с RT Чаплин.

А в кузбасском Гидрометеоцентре отметили, что в ближайшую неделю в регионе будет лишь несколько подходящих дней для сбора картофеля.

«Идеальных дней для сбора урожая не существует, всё зависит от условий на конкретном участке земли, на высоте он или в низине, какая там почва и так далее. Но погодный «минимум» для сбора картофеля — это несколько сухих и тёплых дней, когда нет дождя. На этой неделе это 12, 13 и половина дня 14 сентября. Потом ожидаются дожди и похолодание», — приводит «Сiбдепо» сообщение специалистов.

Ранее Никита Чаплин заявлял, что сентябрь идеально подходит для того, чтобы сажать на дачном участке редис и морковь, а также чеснок с петрушкой.

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#никита чаплин
#дачи
#похолодание
#огород
#сад
#осень
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Начался новый учебный год для ординаторов МОДКТОБ
12 сентября 2024, 15:40

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской областной детской клинической больнице травматологии и ортопедии для ординаторов начался новый учебный год. В учреждение пришли сразу три будущих врача-травматолога-ортопеда, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сегодня в стенах МОДКТОБ обучение в ординатуре проходит сразу 6 человек. На базе нашей больницы функционирует 3 кафедры. С гордостью хочу отметить, что с 2020-2023 года выпущено 14 клинических ординаторов, 9 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», — сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Практический опыт и знания опытных специалистов — это замечательная возможность для молодых врачей изучить профессию и погрузиться в мир травматологии и ортопедии.

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