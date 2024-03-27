Строительный эксперт Васильев рекомендовал планировать ремонтные работы заранее

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Строительный эксперт Фёдор Васильев заявил, что для экономии средств, времени и нервов ремонтные работы лучше тщательно планировать заранее.
«Составьте детальный список основных материалов и оборудования, чтобы все самое важное было под рукой: сюда надо внести электрооборудование, количество светильников, напольное покрытие, обои, сантехнику и т. д.», — пояснил в беседе с NEWS.ru Васильев.
Он отметил, что дизайн-проект также лучше составить заблаговременно либо самостоятельно в специальной программе, либо с профессионалом. Нанимая мастеров, специалист рекомендовал также тщательно проверять их.
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