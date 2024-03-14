Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом

Фото: iStock/ilkercelik
Возведение нового жилья для людей из 30 аварийных домов, расположенных на улице Южный посёлок в подольском микрорайоне Климовск, планируется начать летом текущего года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Моя задача – вместе с вами летом приехать и торжественно начать стройку первого дома. В зависимости от квартирографии их будет два или три. Туда переедут жители 30 домов», — сказал жителям глава региона.В настоящее время уже выбраны площадки для возведения новых домов. Строительство должно быть завершено до конца 2025 года, а в начале 2026 туда смогут переехать жильцы всех 466 квартир — 852 человека.
Читайте также:
Переселенцы из ветхих домов в Подмосковье подали более 600 заявок на жилищные сертификаты
Переселенцы с Крайнего Севера начали получать жилищные сертификаты
Первые переселенцы из аварийного жилья в Коломне получили сертификаты на квартиры
Лев Каштанов