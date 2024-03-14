Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом

Строительство и ремонт нескольких десятков километров линий электропередачи, а также реконструкцию и создание ряда новых трансформаторных и распределительных подстанций проведут на территории городского округа Подольск в 2024-25 гг. Вопросы ЖКХ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.