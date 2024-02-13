Переселенцы из ветхих домов в Подмосковье подали более 600 заявок на жилищные сертификаты

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«На сегодняшний день от семей, проживающих в аварийных домах, поступило 610 заявлений на получение данной меры социальной поддержки», — уточняется в сообщении.
Сертификат позволяет переселенцам из аварийного жилья переехать в новую квартиру, не дожидаясь постройки специальных домов. По сертификату стоимость одного квадратного метра ветхого жилья составляет 130 тысяч рублей. С помощью сертификата можно оплатить квартиру на первичном или вторичном рынке в любом округе региона.
Получить сертификат может собственник жилья, признанного аварийным после 2017 года и включённого в подмосковную программу переселения.
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