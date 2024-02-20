Студентка из Коломны завоевала награду конкурса по истории российского предпринимательства

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Учащаяся пятого курса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Ангелина Герасимова завоевала бронзовую награду всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» в номинации «Диджитал» за видеоролик о коломенской благотворительнице Марии Шевлягиной, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Деятельность Марии Шевлягиной имела большое социальное значение для города. Этот пример показывает, как предпринимательство может улучшить социальное и экономическое состояние общества и даже послужить источником вдохновения для развития малого и среднего бизнеса», — рассказала Ангелина.Награждение победителей состоялось в доме правительства Московской области. Ангелине Герасимовой вручили диплом. Кроме того, благодарность за подготовку студентки получила доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин ГСГУ Лилия Соза.
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