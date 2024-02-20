Жителей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «Флагманы образования»

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ
Четвёртый сезон проекта «Флагманы образования» стартовал в России, принять в нём участие приглашаются преподаватели и студенты Московской области, а также региональные управленцы в сфере образования, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
«Участие в проекте «Флагманы образования» создает условия для профессионального развития управленцев в сфере образования, педагогов и студентов. Регистрируйтесь на сайте проекта, приглашайте коллег и друзей», — цитируются в сообщении слова первого заместителя гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова.Регистрация для участников конкурса открыта на сайте проекта.
В прошлом сезона «Флагманов образования» заявки на участие подал 1901 представитель Московской области, в финал прошли девять человек.
Проект «Флагманы образования» реализуется на президентской платформе «Россия — страна возможностей», цель проекта — создание социальных лифтов в сфере образования и помогает укреплению кадрового потенциала.
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