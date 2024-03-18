Студентка из Раменского победила на регэтапе чемпионата «Профессионалы»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«Участникам предстояло пройти 4 модуля. В рамках первого задания ребята систематизировали и регистрировали документы, во втором разбирали 5 кадровых операций: прием, увольнение, отпуск, перевод, смена фамилии, с применением актуальных форм и данных. В рамках 3 задания конкурсанты подготавливали командировку руководителю и рабочей группе, организовывали участникам досуг, находили место проживания, трансфер и создавали необходимые документы для отправки участников конференции», — поделились в пресс-службе.
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